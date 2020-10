SCHALKE SE ISPRIČAO 15-GODIŠNJEM WUNDERKINDU: Senzacionalni klinac na sramotnom udaru

Njemački nogometni bundesligaš Schalke 04 ispričao se 15-godišnjem igraču Borussije Dortmund Youssoufi Moukoku nakon što je bio žrtva zbog rasističkog vrijeđanja navijača kluba iz Gelsenkirchena za vrijeme utakmice igrača do 19 godina.

Schalke have apologised for their fans' racist abuse of Borussia Dortmund's Youssoufa Moukoko during a match between the rival clubs' U19 sides on Sunday.

Kamerunac Moukoko, smatra se jednim od najvećih talenata u Njemačkoj, a postigao je tri gola u pobjedi Borussije protiv Schalkea (3:2). Nažalost, za vrijeme utakmice bio je stalna meta navijača Schalkea.

“Želimo se ispičati Youssoufi zbog onoga što su navijači vikali tijekom utakmice,” objavio je Schalke na Twitteru.

“Bez obzira na emocije zbog derbija, u potpunosti osuđujemo takve uvrede i odbacujemo ih.”

Youssoufa Moukoko scored a hat-trick for Dortmund u19s today in a 3-2 win against their rivals Schalke.

After bagging his hat-trick, he was then subject to racist abuse.

He is 15-years old.

Shocking. 😡😡😡 pic.twitter.com/JN5ujeYAF3

— Football Stuff (@FootbalIStuff) October 19, 2020