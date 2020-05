SCENARIJ KOJEG SU SE SVI PRIBOJAVALI: Premijerligaška zvijezda otkrila opasan detalj o koroni – ‘Zastrašujuće je da se tako osjećam’

‘Zastrašujuće je da se možeš osjećati apsolutno dobro, praktički ne izlaziti iz kuće i svejedno dobiti virus’

Sve je teklo prema planu, a onda su u završnoj fazi, prije početka grupnih treninga i restartanja Premiershipa, stigli rezultati testiranja na koronavirus. Prva serija testova među igračima i članovima stožera engleskih klubova pokazala je kako je šest osoba pozitivno na notorni virus i to u tri različita kluba.

Jedan od zaraženih je pomoćni trener Burnleyja Ian Woan, a tri su pozitivna testa došla iz Watforda, te dva iz zasad neimenovnog kluba. Među zaraženima je i Adrian Mariappa, branič Watforda, a on je otkrio ono čega se svi pribojavaju. Veli da nema pojma kako se zarazio, a tvrdi da se osjeća fantastično i da nema nikakvih simptoma, no svejedno je pozitivan na virus. Uz to navodi da nigdje nije izlazio i da se ni sa kime nije družio…

‘Ne znam gdje sam je pokupio’

“Bilo je to za mene veliko iznenađenje jer skoro uopće nisam izlazio iz kuće. Osim povremenog vježbanja i šetnje s djecom, uglavnom sam bio kod kuće, školovao djecu i održavao formu. Živim vrlo mirno, ne partijam ni ne izlazim pa stvarno ne znam kako sam ga pokupio. Nemam nikakve simptome i sjajno se osjećam. Zastrašujuće je da se možeš osjećati apsolutno dobro, praktički ne izlaziti iz kuće i svejedno dobiti virus. Da se nisam vratio treninzima i bio testiran, ne bih ni znao da imam virus i normalno bih se ponašao”, rekao je Mariappa za Telegraph.

Branič sada mora u sedmodnevnu izolaciju i onda će biti ponovo testiran. No, ovo ponovno razbuktavanje korone povuklo je za sobom još posljedica. Dio igrača premijerligaških klubova odbija se vratiti u momčad zbog straha od zaraze. Među prvima je kapetan Watforda i najveća zvijezda kluba, Troy Deeney.

‘Ne želim ugroziti obitelj’

Deeney veli da ne želi ugrožavati obitelj i da za sada ne planira povratak u klub. “Moj sin ima pet mjeseci i poteškoće s disanjem. Ne želim se vratiti s treninga i dodatno ga ugroziti”, objasnio je Deeney čiji su primjer slijedili i još neki suigrači.

Treneri u ovom slučaju imaju zavezane ruke. Eto, Jurgen Klopp, menadžer Liverpoola, rekao je svojim igračima da se ne moraju pojaviti u klubu ako se osjećaju ugroženima.

“Rekao sam igračima prije treninga. Ovdje ste slobodnom voljom. U slučaju da se ne osjećate sigurno, ne morate biti ovdje. Nema ograničenja, nema kazne, ništa. Dakle, to je njihova vlastita odluka i mi ćemo to poštovati sto posto,” poručio je njemački stručnjak za Sky Sports.

U konačnici, mogao bi to biti ogroman problem za engleske klubove. Liga bi trebala ponovo početi 12. lipnja, a korona još, kako vidimo, nije iskorjenjena iz svih momčadi, odnosno, neke od većih zvijezda ne žele se vratiti u svoje klubove. Kako će liga izgledati jednom kada se pokrene, tko će igrati i u kakvoj će formi biti, to za sada ostaje velika enigma.