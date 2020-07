SCENARIJ IZ SNOVA ZA VATRENOG? Bayern ne želi Perišića, Inter ga odmah šalje u redove engleskog velikana, ali postoji problem

Ovako na prvu zvuči to dosta dobro, ali pozadina bi mogla biti, eto, problematična

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić sljedeće sezone neće igrati u Bayernu gdje je trenutno na posudbi jer su ovi odbili iskorisiti opciju otkupa njegova ugovora. Međutim, Perišić je nepotreban i u Interu, svom matičnom klubu, ali na koncu ipak nije sve izgubljeno za Vatrenog.

Naime, Inter ga planira odmah poslati na posudbu u Manchester United. Priča je ovakva. Manchester ne želi ostaviti Alexisa Sancheza na posudbi u Interu nakon što se završi osmina finala Europa lige gdje Talijani igraju protiv Getafea, a Inter bi u tom slučaju otkupio Sancheza, odnosno, umjesto novca poslao bi Unitedu Perišića pod račun.

Obojica vrijede oko 20 milijuna eura i takav scenarij je moguć, ali postoje dva problema. Prvi je onaj pravni jer transfer bi se vrijedio tek za sljedeću sezonu, a utakmica Europa lige spada u tekuću pa je upitno bi li UEFA to dozvolila. Drugo se problem dotiče Perišića. On je bio meta Uniteda prije nekoliko sezona kada je tamo bio Jose Mourinho, ali upitno je bi li sada bio u planovima Olea Gunnara Solskjaera. Ovako na prvu zvuči to dosta dobro, ali pozadina bi mogla biti, eto, problematična.