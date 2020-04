Ovisno o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj te odlukama nadležnih tijela, Izvršni odbor će posebnom odlukom utvrditi koja će se inačica izmjene kalendara natjecanja primijeniti

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza usvojio je izmjene kalendara natjecanja u 1. i 2. HNL te Hrvatskom kupu, imajući u vidu aktualnu epidemiju COVID-19. Također, postavljeni su novi rokovi u postupku licenciranja, stoji na službenim stranicama HNS-a.

Prema preporuci krovne europske nogometne organizacije, UEFA-e, rukovodstvo HNS-a razmotrilo je sve opcije u kalendaru kako bi se omogućio uspješan završetak natjecateljske godine. S obzirom na to da je daljnji tijek epidemije koronavirusa nepredvidiv, Izvršni odbor HNS-a usvojio je tri inačice izmjene kalendara natjecanja HT Prve lige, 2. HNL te Hrvatskog kupa.

HNS je po ovoj temi bio u komunikaciji sa Središnjim državnim uredom za sport koji je upoznat i suglasan s ovdje navedenim odlukama.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj te odlukama nadležnih tijela, Izvršni odbor će posebnom odlukom utvrditi koja će se inačica izmjene kalendara natjecanja primijeniti.

EUROPSKI DINAMO SE RASPADA: S Bjelicom se pregovara o sporazumnom raskidu, a 4 važna igrača napuštaju klub?

Tri opcije

Također, IO je odredio rokove do kojih će objaviti eventualno odabranu inačicu odluke:

Opcija 1

Početak natjecanja 1. HNL: 16. svibnja 2020.

Početak natjecanja 2. HNL: 23. svibnja 2020.

Završetak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 18. srpnja 2020.

Rok za objavu: 20. travnja 2020.

Opcija 2

Početak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 30. svibnja 2020.

Završetak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 25. srpnja 2020.

Rok za objavu: 4. svibnja 2020.

Opcija 3

Početak natjecanja 1. HNL i 2. HNL: 13. lipnja 2020.

Završetak natjecanja 1. HNL: 2. kolovoza 2020.

Završetak natjecanja 2. HNL: 1. kolovoza 2020.

Rok za objavu: 18. svibnja 2020.

Predložene opcije kalendara sa svim terminima natjecanja, uključujući polufinale i finale Hrvatskog kupa, možete pronaći OVDJE.

Produženi rokovi za licenciranje

Nadalje, Izvršni odbor je sukladno preporuci Uefe produžio sve rokove vezane za odlučivanje o izdavanju licence te su stoga učinjene izmjene i dopune Pravilnika o licenciranju klubova HNS-a. Novi rokovi su sljedeći:

Odluka u prvom stupnju: 15. svibnja 2020.

Dostava odluke prvog stupnja: 20. svibnja 2020.

Rok za žalbu: 28. svibnja 2020.

Konačna odluka o izdavanju licence: do 15. lipnja 2020.

Konačna odluka o odbijanju licence: do 15. lipnja 2020.

Dostava popisa licenciranih tražitelja licence: do 20. lipnja 2020.