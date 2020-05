Zaručnica ubijenog novinara Jamala Khashoggija zatražila je od čelnika Premier lige da zaustave prodaju Newcastle Uniteda Fondu za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF).

Kako prenose otočki mediji, zaručnica ubijenog novinara Hatice Cengiz poslala je pismo čelnicima Premier lige zatraživši sastanak kako bi razgovarali o predloženom saudijskom preuzimanju Newcastle Uniteda.

Fond za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF), na čijem čelu se nalazi princ Mohammed bin Salman, ponudio je oko 340 milijuna eura za preuzimanje Newcastlea Uniteda. Upravo je princ Mohammed osumnjičen da stoji iza ubojstva novinara The Washington Posta Jamala Khashoggija 2. listopada 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Fiancee of murdered journalist Jamal Khashoggi wants to discuss Newcastle's £300m takeover with the Premier League https://t.co/qv6XXyxlD8

— MailOnline Sport (@MailSport) May 20, 2020