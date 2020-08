SAT OTKUCAVA U LUKINOJ ‘IGRI ČEKANJA’: Stigle vijesti nakon kojih će Modriću biti malo lakše

Znak je to da, bar zasad, Zidaneove molbe nisu pronašle plodno tlo, što ne znači da je Luka Modrić siguran. Inače, nova sezone španjolskog prvenstva počinje 12 rujna, za točno mjesec dana

Real Madrid ovog prerano se ove godine oprostio od Lige prvaka, a to za Zinedinea Zidanea znači jedino da se španjolski prvaci mogu početi spremati za sljedeću sezonu.

No te pripreme uključuju i promjenu kadra Kraljevskog kluba, što možda i nije dobra vijest za hrvatskog reprezentativca Luku Modrića.

Naime, kako piše ugledan španjolski list Marca, Zidane želi povratak Martina Odegaarda u momčad Reala, a to bi značilo da će on igrati umjesto Modrića u veznom redu. Marca je jučer pisala da je Zidane uputio ekspresan zahtjev da se Odegaard vrati u Madrid, no Real Sociedad, gdje je trenutno na posudbi, objavio je fotografiju na kojoj Odegaard trenira sa svojim suigračima.

Znak je to da, bar zasad, Zidaneove molbe nisu pronašle plodno tlo, što ne znači da je Luka Modrić siguran. Inače, nova sezone španjolskog prvenstva počinje 12 rujna, za točno mjesec dana.

ℹ El primer equipo volverá el viernes a Zubieta. Los jugadores citados, aquí.#AurreraReala https://t.co/FXY2ovpnWr — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

ZIDANE JE JEDNIM POTEZOM ODREDIO SUDBINU LUKE MODRIĆA: Nitko nije mislio da će se to tako brzo dogoditi

Gužva u veznom redu

Inicijalni plan bio je da se Odegaard pridruži Realu kad Modriću istekne ugovor za godinu dana, no očito je da Zidane želi ovaj povratak što je prije moguće.

Kako sad stoje stvari, nastat će velika gužva u veznom redu Reala koji je krcat dobrim igračima. Marca piše da su Casemiro i Kroos sigurni uz Valverdea koji je očito budućnost Reala. No ostaju pitanje za Modrića i Isca čija će se sudbina prelomiti ovog ljeta.