SARRI PREDAO JUVENTUSU ČETIRI ZAHTJEVA: Jedan je vezan za Mandžukića i mnogi će ga smatrati bezobraznim

Sarri je neko vrijeme izbivao iz kluba zbog teške upala pluća, ali sada se vratio i to s četiri decidirana zahtjeva

Premda je prijelazni rok završio još početkom tjedna, talijanski se mediji i dalje bave odjecima propalih transfera i njihovim posljedicama. Glavna tema im je nesređen odnos između trenera Juventusa, Maurizija Sarrija i hrvatskog nogometaša Marija Mandžukića te Nijemca Emrea Cana. Sarri na njih ne računa i prekrižio ih je s popisa za Ligu prvaka, a Turčin s njemačkom putovnicom zbog toga je poludio i javno prozvao klub i trenera.

Sarri je neko vrijeme izbivao iz kluba zbog teške upala pluća, ali sada se vratio i to s četiri decidirana zahtjeva, kako tvrdi Corriere dello Sport. Prvo, zahtjeva potpunu autonomiju kod izbora igrača i vođenja momčadi. Zatim traži da mu se omogući da u potpunosti promijeni sustav u odnosu na onaj koji je koristio bivši trener Max Allegri, dakle plan mu je prebaciti Juve na čisti pozicijski nogomet, dakako, ofenzivno orjentirani. I već ga je prebacio kao što smo imali prilike vidjeti protiv Napolija kada su slavili s 4:3. Zabili su četiri, odnosno tri jer zadnji gol bio je autogol, ali su i primili tri gola što znači kako je obrambena faza još itekako nesređena. Međutim, ofenzivno su bili čak i solidni.

Ne želi Mandžukića

Vratimo se na zahtjeve. Treći zahtjev možda je i najteži za Sarrija i vrlo opasan za Juventus. Naime, zatražio je da on osobno rješava sve komplicirane situacija s igračima. Inače je to radila Uprava, koja je eto i izazvala probleme s Canom jer čovjek nije bio obaviješten sa strane trenera da ga ovaj neće koristiti već mu je to Uprava servirala kada je već sve bilo gotovo. Sarri, koji je inače dosta temperamentan i katkada netaktičan, želi sam rješavati probleme unutar momčadi, što je dobro, ali opet znajući da momčad obiluje zvijezdama, od kojih su neki i razmaženi, ovo bi moglo biti problematično.

Posljednji zahtjev, prema tvrdnjama Corriere dello Sporta, vezan je za Mandžukića i Cana. Traži od kluba da ih se ekspresno proda jer ih ne planira koristiti i očito je da bi mu, barem Nijemac, mogao narušavati sklad u svlačionici.