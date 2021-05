Na Santiago Bernabeu, veličanstvenom stadionu Real Madrida, čija je obnova vrijedna oko 500 milijuna eura u tijeku, u srijedu kasno poslijepodne izbio je požar. Snimke su se odmah pojavile po društvenim mrežama na kojima se može vidjeti kako se širi gusti dim dok su vozila hitne pomoći jurila na mjesto događaja. Za sada nije poznat uzrok požara, a Marca je javila da je brzo stavljen pod kontrolu.

‘Novi’ Santiago Bernabeu, najavio je prije dvije godine predsjednik kluba Florentino Perez, bit će najbolji stadion na svijetu. ‘Moderan’, ‘avangardan’, ‘maksimalne udobnosti i sigurnosti’, ‘tehnološki napredan’, pojmovi su korišteni pri opisu onog što će postati dom Realovih nogometaša u bliskoj budućnosti.

Stadion će zadržati kapacitet od 80 tisuća mjesta, imat će pomični krov i komfor posjetitelja bit će na najvišoj mogućoj razini.

🚨🚨| The small fire in the works of the Bernabéu. Firefighters are already working on the installation.

Trebao bi prema svim karakteristikama nadmašiti najbolje postojeće stadione poput Wembleyja, Emiratesa, White Hart Lanea, ali i možda najvažnije ljudima iz Reala – doma njihovog velikog rivala Atletico Madrida Wande Metropolitano.

🚨| The fire at Bernabéu has already been put out. The fire has been put out by the workers themselves.👏🏻

