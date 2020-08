‘ŠANSE SU 50-50’: Suarez prokomentirao svemirski dvoboj u četvrtfinalu Lige prvaka

Barcelona se sinoć po 13. put zaredom plasirala u četvrtfinale Lige prvaka. Jedan od golova u 3:1 pobjedi Barce na Camp Nou protiv talijanskog Napolija zabio je i Luis Suarez.

LUIS SUAREZ NASTAVIO NEVJEROJATAN NIZ: No, u ovoj genijalnosti Urugvajca leži veliki problem za Barcelonu

Nakon utakmice, Urugvajac je komentirao pobjedu i plasman na Final Eight turnir u Lisabonu…

“Znali smo težinu ove utakmice. Najbitnije je da smo se plasirali u sljedeći krug Lige prvaka, što je i bio naš cilj”, kazao je Suarez.

🎙Suarez: "We knew the difficulty of this match. The important thing is we qualified for the next round." pic.twitter.com/dw2lW7AWyj

Barcelona će u četvrtfinalu imati težak posao, čeka ih Bayern iz Munchena…

“Bayern je odlična momčad i jedni su od kandidata za osvajanje Lige prvaka. I Barcelona i Bayern imaju podjednake šanse u ovoj utakmici. Rekao bih da je 50-50”, dodao je Suarez.

Luis Suárez: "Bayern are a great side and will be a candidate to win it. But so will we. Everyone has a chance in a one legged tie. It's a 50-50" pic.twitter.com/E6XBdoP5RZ

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 8, 2020