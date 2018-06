Modrić, Lovren, Kramarić i Ćorluka bili su jedini Vatreni koji su stali pred novinare

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić pohvalio je igru ‘Vatrenih’ u prvom poluvremenu utakmice protiv Brazila, ali i dodao kako nastavak susreta nije bio tako dobar.

“Prvo poluvrijeme smo odigrali dobro i imali smo neke prilike. Utakmica je bila čvrsta, prava natjecateljska i dobro smo parirali Brazilu, a u pojedinim trenucima smo bili i bolja ekipa. Drugo poluvrijeme nije bilo tako dobro, a Neymar je bio prevaga. Na koncu su zasluženo slavili,” kazao je Modrić.

‘Trebamo biti zadovoljni s prvim poluvremenom’

Hrvatski kapetan je naglasio kako ima još dovoljno vremena do početka svjetskog prvenstva kako bi se neke stvari u našoj igri popravile.

“Jučer sam kazao kako ne treba izvlačiti neke velike zaključke iz ove utakmice bez obzira kako ona završi. Trebamo biti zadovoljni s prvim poluvremenom, a pogreške iz drugog dijela ispraviti. Imamo još dosta vremena,” kazao je veznjak Real Madrida dodavši:

“Najbitnije je da se dobro pripremimo za svjetsko prvenstvo, i fizički i psihički.”

Hrvatska je u prvom dijelu stvarala velike probleme brazilskoj vrsti visokim presingom.

“Visoki presing je dobro funkcionirao. Dobro smo stajali i radili dobar presing. Ali opet, utakmice na SP će biti posve drugačije. Prijateljske utakmice su uvijek prijateljske. Ima stvari koje moramo i možemo popraviti. Vjerujem kako će se već protiv Senegala vidjeti biti napredak.”

‘Bilo je posebno za mene nastupiti na Anfieldu’

Veznjak europskog prvaka nije se mogao odlučiti koja je reprezentacija bolja, Brazil ili Argentina.

“Teško je to procijeniti, obje su vrhunske momčadi,” zaključio je Modrić jedan od rijetkih hrvatskih igrača koji je nakon utakmice stao pred hrvatske novinare. Osim njega to su učinili još Dejan Lovren, Andrej Kramarić i Vedran Ćorluka. Ostali nisu bili raspoloženi za razgovor.

Uoči početka utakmice Lovren je uz brazilskog napadača Firminha dobio najveće ovacije gledatelja. Obojica, naime igraju za Liverpool.

“Bilo je posebno za mene nastupiti na Anfieldu. Bio je to lijep doček. Nažalost, nismo ostvarili rezultat koji smo očekivali, ali to je tek početak. Dobro smo se branili u prvom poluvremenu, ali nakon što smo napravili pet-šest izmjena to više nije isto. Brazil je favorit Svjetskog prvenstva, a ja ostajem optimist,” poručio je branič Liverpoola i hrvatske vrste.

‘Igrali smo sasvim dobar nogomet protiv jednog od favorita SP-a’

“U prvom dijelu smo dobro igrali i branili se, bili smo kompaktni, a oni nisu imali previše prostora. U drugom se to promijenilo. Ali najbitnije je da se nitko nije ozlijedio,” dodao je Lovren.

Igru u prvom poluvremenu pohvalili su i Andrej Kramarić i Vedran Ćorluka.

“Bila je ovo dobra utakmica u kojoj smo pokazali, posebno u prvom poluvremenu da možemo dobro igrati defanzivno. Imali smo i nekoliko prilika. Igrali smo sasvim dobar nogomet protiv jednog od favorita svjetskog prvenstva,” kazao je Kramarić, dok je Ćorluka dodao:

“Prvo poluvrijeme smo bili kompaktni, dobro smo stajali i kontrolirali igru. U nastavku su izmjene razvodnile igru i taj pad koncentracije u zadnjoj minuti me najviše smeta.”

Kramarić smatra kako možemo biti optimistični uoči nastavka priprema.

‘Nije nam trebao onaj drugi gol’

“Iz ove utakmice možemo uzeti brojne pozitivne stvari. No, nije nam trebao onaj drugi gol, jer bi posve drugačije zvučao poraz 0-1. Bio je ovo dobar test i bit će zanimljivo igrati protiv Argentine koja je slična ekipa. Svjetsko prvenstvo je nešto sasvim drugo. U Rusiji ćemo igrati još jače i bolje.”

Ćorluka također smatra kako je reprezentacija na dobrom putu.

“Ova utakmica nam je dobro došla da vidimo gdje smo. Prvo poluvrijeme je pokazalo da smo na dobrom putu i treba nastaviti raditi. Do početka prvenstvima ima više od 10 dana,” kazao je Ćorluka dodavši kako se dobro osjeća.

“Dobro se osjećam. Plan je bio da odigram 50 minuta i tako smo odradili,” zaključio je Ćoruka.