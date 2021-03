SAMO PRIVILEGIRANI MOGU ODGOVORITI NA OVO PITANJE: Dalić otkrio kako je to doista biti trener Modriću – ‘Zbog tih stvari je najbolji’

Naravno da Lukin jubilej nije mogao proći bez čestitke izbornika Zlatka Dalića

Na današnji dan prije točno 15 godina za hrvatsku nogometnu reprezentaciju je debitirao Luka Modrić, a u momčad ga je uvrstio tadašnji izbornik Zlatko Kranjčar koji je danas preminuo u Zagrebu u 65. godini nakon teške bolesti.

Kranjčar je 1. ožujka 2006. u sklopu priprema za SP u Njemačkoj pružio Modriću priliku u prijateljskom susretu protiv Argentine na St Jakob Parku u Baselu.

“Vatreni” su u Baselu slavili sa 3-2, a ta je utakmica posebna i po tome što je Lionel Messi postigao prvi gol za Argentinu.

Hrvatska je povela u trećoj minuti golom Ivana Klasnića, no “Gauči” su okrenuli s dva brza gola Carlosa Teveza (4) i Lionela Messija (6). Izjednačio je Darijo Srna u 52. minuti, a pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Dario Šimić u 90. minuti. Modrić je igrao do 84. minute.

Aktualni kapetan “Vatrenih” u godinama koje su slijedile izrastao je u jednog od najboljih svjetskih nogometaša, a za reprezentaciju je sakupio ukupno 133 nastupa, samo jedan manje od rekordera Darija Srne.

Kako je trenirati Modrića?

Naravno da Lukin jubilej nije mogao proći bez čestitke izbornika Zlatka Dalića.

“Svi znamo tko je Luka Modrić i koliko je značajan njegov doprinos reprezentaciji, ali i hrvatskom nogometu i sportu uopće. To što je on u posljednjih petnaest godina napravio za reprezentaciju teško će itko nadmašiti, Luka je lider na terenu i u svlačionici, igrači ga izuzetno cijene i poštuju. U reprezentaciji na vrhunskoj razini traje već toliko godina ponajviše zahvaljujući profesionalnom odnosu na svakom treningu i utakmici,” kazao je Dalić za portal HNS-a.

Modrić je do sada u karijeri osvojio 22 klupska trofeja pri čemu četiri Lige prvaka u dresu Real Madrida. S reprezentacijom je najveći uspjeh ostvario 2018. na World Cupu u Rusiji predvodivši “Vatrene” do svjetskog srebra, a on je proglašen najboljim igračem turnira.

“Lako je biti trener i izbornik Luki Modriću. Naš je odnos isti od prvog dana, Luka je uvijek bio jednostavan, normalan, pošten, otvoren, iskren… Zbog toga i jest postigao tako puno u nogometu. Luka momčad i suigrače čini boljima, uz njega mladi igrači lakše stasaju, jer imaju od koga i što učiti, a u svakom trenutku mogu računati na njegovu golemu podršku. Vrhunski je igrač i profesionalac, zaslužio je biti najbolji na svijetu i rekorder po broju nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Želim mu još puno lijepih trenutaka u reprezentaciji, posebno me raduje činjenica da na okupljanja i dalje dolazi s ogromnom željom i voljom kao i prvog dana. To je nešto što itekako treba cijeniti,” zaključio je Dalić.