SAMO JOŠ MODRIĆ SPAŠAVA MLADOG SRPSKOG NAPADAČA: Na žestokom je udaru medija – ‘Zidane mora riješiti taj misterij’

Nogometaši Real Madrida izborili su četvrtfinale španjolskog Kupa kralja nakon što su u srijedu u gostima kod drugoligaša Zaragoze slavili sa 4-0. Trener Reala Zinedine Zidane mogao je odmoriti Luku Modrića, koji je ostao na klupi za pričuve, a pogotke za “kraljevski klub” postigli su Raphaël Varane (6), Lucas Vázquez (32), Vinicius Júnior (72) i Karim Benzema (79).

Najtiražnija španjolska sportska tiskovina, Marca, nakon utakmice je zaključila kako Zidane može biti zadovoljan performansom svoje ekipe, ali da bi se jedino mogao zabrinuti oko Luke Jovića i Marcela koji zaista nisu u dobroj formi. “Još jedna propuštena prilika za Jovića. Njegovi suigrači više ga čak i ne traže na terenu. Ponestaje mu argumenata da nastaviti tražiti minutažu”, stoji u komentaru Marce ja Jovićevu igru.

Zidane nije bio pregrub prema Joviću, samo je kazao kako bi volio vidjeti Luku i kako zabija. No, Jovićeva statistika protiv Zaragoze bila je užasna. Imao je samo 14 dodira s loptom u 74 minute, čak je i vratar Areola imao 34 dodira. Od tih 14 dodira Jović je samo sedam puta točno dodao. Statistika je to koja ne priliči skupocjenom napadaču visokog profila, a zbog toga su ga nagazili španjolski mediji.

Svugdje s Modrićem

Madridski AS, list blizak Realu, navodi kako je Jović jedina slaba točka u Realu. “Kada igrač najbliži protivničkom golu dodiruje loptu mnogo manje nego onaj što čuva vaš gol, onda je to znak da netko radi loš posao”, piše u tekstu. Uz to navode kako je Real u siječnju imao čak deset različitih strijelaca, a da pritom niti jedan od njih nije bio Jović. Posljednji gol postigao je prije tri mjeseca, a ističu kako je konstantno odsječen od momčadi, da se slabo kreće i teško dolazi do lopte te da to smeta Benzemi.

Podsjećaju usput kako je prošle sezone u Eintrachtu Jović u ovo doba imao već 18 golova na svom kontu, a sada kažu kako ne mogu shvatiti što se s njim događa. Vele i kako im se nimalo ne sviđa što Jović još uvijek ne zna govoriti španjolski pa mi je trenutno jedini spas, kada je to u pitanju, Luka Modrić koji stalno mora biti kraj njega i prevoditi mu sa španjolskog.