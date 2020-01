SAMO JE JEDNO IDEALNO MJESTO NA KOJEM LUKA MODRIĆ MOŽE ZAVRŠITI KARIJERU: Žao nam je, ali možda ćemo vas razočarati

Modrić je na pragu 36. godine i realno Madriđani mu neće produljiti ugovor

Bliži se kraj. Kraj, pa usudit ćemo se reći, ere Luke Modrića u Real Madridu, ere Luke Modrića u reprezentaciji, Luke Modrića u nogometu općenito. Kapetanu ugovor s kraljevskim klubom istječe krajem lipnja sljedeće godine, što znači da polako ulazi u posljednju godinu ugovora, a za sada se uopće ne govori o tome gdje će nastaviti karijeru. Odnosno ne govori se javno, ali se kroz kuloare već itekako govori, pa možda i zna da će Modrić karijeru nastaviti “preko velike bare”.

Da, znamo da vam zvuči nestvarno da će Modrić, koji i danas izgleda kao igrač koji može još godinama harati najjačim europskim ligama i demonstrirati svoje vještine po top klubovima, karijeru nastaviti u ligi u koju odlaze, uvjetno rečeno, oldtajmeri i ocvale zvijezde kako bi zaradile još poneki milijun i umirovile se poskrivečki. Kada govorimo o kuloarskim pričama, zapravo ne govorimo o ovim hrvatskim, kafanskim, već o onim američkim.

Nešto se kuha “preko bare”

Autor ovog članka razgovarao je nedavno baš o Modriću s nekadašnjim novinarom New York Posta, a danas freelancerom i ekspertom za nogomet u Americi, Kyleom Schnitzerom, koji mu je potvrdio kako postoji ogromna šansa da kapetan hrvatske reprezentacija i prošlogodišnji najbolji igrač svijeta dođe baš u MLS. Štoviše, precizirano je i gdje. Ili u Inter Miami, na čijem predsjedničkom mjestu stoluje David Beckham, ili pak u D.C. United.

Modrić je na pragu 36. godine i realno Madriđani mu neće produljiti ugovor, a kako će iz mjeseca u mjesec, bez obzira na njegova izdanja na terenu, cijena Modriću ili stagnirati ili padati, Real ga ovo ljeto mora prodati ako želi na njemu zaraditi ijedan euro. Ono što Modrića, vjerojatno, najviše muči jest ostati u Europi i igrati za puno manju plaću u možda Italiji, jer Inter Milan ga je dosad jedini tražio, ili tražiti sreću izvan Europe. Modriću trenutno samo tri lige na svijetu mogu dati plaću od oko sedam ili osam milijuna eura. Može ih dobiti u Kini, može na Bliskom istoku i može u SAD-u.

Jedini ga mogu platiti

Najbolji se nogomet, na tim trima kontinentima, ipak igra u SAD-u. Život je vjerojatno najugodniji u SAD-u i na utakmicama je publika koja zaista voli nogomet i zna biti poprilično fanatična i glasna, ali prije svega, Amerika je “Meka” za europske zvijezde, pa čak i na zalascima karijere, kada su u pitanju plaće i tretman. Iako i u MLS-u kao i NBA-u postoji onaj neslavni “salary cap” u MLS-u je pravilo izmjenjeno i svaki klub ima pravo dovesti trojicu igrača za koje “cap” ne vrijedi, odnosno može im se dati plaća koliku žele, dakako, ako imaju dovoljno novca. A imaju ga itekako.

Prije Luke Modrića u MLS-u su igrala samo trojica osvajača Ballon d’Ora, Lothar Matthaus, Hristo Stoičkov i Kaka. Međutim, trend dolaska europskih superzvijezda započeo je dolaskom Davida Beckhama u LA Galaxy, a kasnije su joj rejting dodatno “boostali” Drogba, Henry, Villa, Gerrard, Lampard i dakako Ibrahimović. A svi su oni ostvarili zvjezdani status kod navijača i prije svega pomogli su izgraditi imidž MLS-a.

Modrić je taj

E sada, Zlatan je bio posljednja megazvijezda Europe koja je zaigrala po američkim podnebljem, a on je ove zime napustio Galaxy i ponovo se vratio u Milan. MLS je liga koja je drastično napredovala kada je u pitanju popularnost u SAD-u i trenutno ozbiljno prijeti MLB-u i NHL-u, a stadioni su im prepuni navijača, ali sada im nedostaje baš ta jedna superzvijezda koja bi dodatno dala na važnosti njihovom nogometu. Modrić je ta zvijezda.

Amerikanci su drastično počeli ulagati u nogomet otkako su doznali da će ugostiti Svjetsko prvenstvo 2026. godine zajedno s Kanadom i Meksikom. Počeli su dodatno ulagati u razvoj lige, dakle više novaca se daje klubovima, i marketing, a glavni im je cilj za ovo potonje, dovesti europske zvijezde, a bolje od Modrića trenutno ne mogu dobiti. Dolazak Modrića jamačno bi bio signal ostalim igračima u Europi i Južnoj Americi, možda i onim mlađima, kako MLS više nije amaterska liga već liga u kojoj se itekako da napredovati i liga u kojoj možete igrati s Lukom Modrićem ili protiv Luke Modrića, do jučer najboljeg na svijetu. Recite, koji to mladi igrač ili ambiciozan nogometaš ne bi volio učiti ili igrati s Modrićem? Malo koji…

Ima jedan problemčić

Američki novinar s kojim je autor ovog članka razgovarao, potvrdio je kako bi Modrić, uz njegov rezime i osvojene trofeje, bio oveća injekcija popularnosti za MLS, kako bi vjerojatno Inter Miami ili D.C. United mogli pristupiti Modriću i ponuditi mu plaću koju mu u Europi neće nitko dati i kako bi se vrlo lako moglo dogoditi da baš tamo i završi usprkos činjenici da je još uvijek ključni igrač Real Madrida i igra izvrstan nogomet.

Ističe pak samo jedan problem na kojem će Modrić morati poraditi, a to je što ipak, on osobno, nije dovoljno jak brend kao što je recimo bio Zlatan Ibrahimović. Ibrahimović je popularniji na društvenim mrežama, ima drugačiji odnos s publikom, novinarima, sve što napravi je senzacionalno, ima oveću dozu bahatosti, zabija spektakularne golove i može ga se nazvati zločestim dečkom, a to Amerikanci baš “puše”…. Modrić to nema, no, on im donosi ono što nisu imali, pa čak niti s Kakom, posljednjim vlasnikom Zlatne lopte koji je tamo igrao. Donosi im svjetsku klasu.

Ne budite razočarani

Kaka je došao u sutonu karijere u teškom padu forme s malo toga za dati. Modrić je tek krenuo sa silaznom putanjom i može ponuditi čuda i čudesa, a uz malo truda i pomoći kluba i profesionalaca može ga se dodatno brendirati za američko tržište. Dakle, na kraju da rezimiramo sve. Modriću je zapravo najbolje da ode u MLS. Dobit će pažnje više nego što je ikad imao, dobit će izdašan ugovor, tek možda koji milijun manje od ovih 10-ak milijuna koje dobiva u Realu. Igrat će u ligi u kojoj se pametno ulaže, bit će predvodnik jedne nove ere, živjet će u, kako oni vole reći, “centru svijeta”…

Idealno je to mjesto, iako bi se mnogi možda mogli razočarati jer odlazi iz Europe, ali opet veliki bi to korak bio za Modrića i početak nove ere, umjesto gašenja i mirovine, što bi ga dočekalo u Kini ili, arapskim zemljama. Ne, nismo isključili opciju igranja u nekom drugom europskom klubu, poput Intera, ali činjenica je da Modriću nitko neće dati sedam, osam milijuna eura godišnju plaću i ugovor na dvije ili tri godine, ali baš nitko. U MLS-u ga čeka, pa čak ćemo reći, novi početak, novi izazov, drugdje gotovo sigurno