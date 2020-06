SAMMIROVA POTRESNA ŽIVOTNA PRIČA: ‘Sestra ima problema s drogom… Oca nemam, a to što je Mamić napravio neću zaboraviti’

‘Više ne izlazim. Prije se moglo izaći u bilo koji klub na Jarunu, bilo je sjajno, danas tog više nema’

Bivši hrvatski reprezentativac i jedna od modernih Dinamovih ikona, Sammir gostovao je u četvrtak u A1 Nogometnom podcastu. Beskrajno simpatični Sammir je još jednom dokazao kako se ne boji reći što misli, a nije ga strah niti javno progovoriti o nekim teškim trenucima iz svog života.

Govorio je između ostalog i o svom djetinjstvu u Itabuni… “Imao sam mirno djetinjstvo, nije bilo toliko kriminala tadA, ali sad je užasno. Ovdje auti ‘spavaju’ vani, a u Brazilu ne smijete automobil preko noći ostaviti na otvorenom. Ljudi moraju dizati ograde po dva-tri metra. Tamo ili imaš, ili nemaš”, rekao je Sammir.

O Mamiću i obitelji

Zatim je govorio o svojoj obitelji i teškoj situaciji koja ga je snašla, te odnosu sa Zdravkom Mamićem. “Oca nisam ni imao, a majka u Zagreb nikad nije ni došla, bio sam sam. Zato mi je značilo kad me Zdravko Mamić prozvao svojim sinom, ‘filhom’. Nažalost, zbog tog nadimka mi je kasnije bilo i neugodno, to mi je bio uteg. Ispalo je da me on gura u reprezentaciju da se prodam, a jedino mene nisu htjeli prodati. Čuo sam da me ne žele pustiti jer druge igrače činim boljima pa se lakše prodaju, ali prodavali su se igrači i nakon mog odlaska iz Dinama”, veli Sammir.

Često je Sammir bio na udaru jer voli izaći i popiti koju čašicu. “Pio sam da zaboravim. Imao sam problema. Jedan od razloga je i taj što mi sestra zadnjih osam-devet godina ima problema s drogom. Najdraže piće mi je viski s kokosovom vodom, to pijem u Brazilu. Nekad ga znam miješati i s energetskim pićima”, priznaje Sammir.

Više ne izlazi

Danas, kaže, više ne izlazi i naglašava kako mu silno smeta potenciranje toga da puno pije i radi nered u svlačionici.

“Više ne izlazim. Prije se moglo izaći u bilo koji klub na Jarunu, bilo je sjajno, danas tog više nema. Smeta mi što su uvijek potencirali da puno pijem, da radim nerede u svlačionici, a ja nikad nisam izlazio sa svojim suigračima. Radio sam sranja sam. Izlazio sam s prijateljima koji uopće nisu nogometaši, družio sam se s košarkašem Draperom. Danas živim u miru, nema pritiska, ovo su mi najbolji dani karijere. Smeta mi što se o meni pisalo kao o onom koji radi nerede, a, recimo, Domagoj Vida otvori pivo u autobusu i o tome se više i ne piše. Pa da sam ja to napravio poslali bi me na liječenje. Kad sam se smijao govorili su mi da se za*ebavam, kad sam bio ozbiljan govorili su da sam ljut, depresivan. Nikad nije bilo dobro. Promatrao se svaki moj pokret, jesam li nekom rekao dobar dan i slično”, govori Sammir.