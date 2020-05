Objasnio je da se njemu u Dinamu dogodila slična situacija kao i Nenadu Bjelici

Nekad je bio najveća zvijezda Hrvatske nogometne lige, a danas u dresu Lokomotive traži davno izgubljenu nogometnu formu. Bivši hrvatski reprezentativac Sammir u intervjuu za Večernji list objasnio je gdje je i kad “puklo” između njega i Dinama te zašto su mu se ljudi iz kluba jednostavno počeli gaditi.

“Da sam dao sve što sam mogao, ne bih danas igrao ovdje. Ali, kada sam bio najbolji, nisu me htjeli prodati. Svi su tada govorili da previše izlazim, da pijem, no Dinamu je bilo u interesu da se takva priča o meni potencira jer je imao ponude za mene, ali me nije htio prodati”, rekao je Sammir koji nije imao lijepe riječi za svoj bivši klub, ali zato ima za Lokomotivu.

“Napokon sam upoznao neke dobre ljude. U Zagrebu sam, ne da mi se više putovati svijetom. Želim biti tu. Imam ovdje kuću i stan i ovdje ću ostati živjeti. Usto, igram u dobroj momčadi, imam dobrog trenera, odličnu atmosferu u klubu i momčadi. Vraćam se opet na Dinamo; to je potpuna suprotnost od Dinama. Kažu da se preporodite kada odete iz Dinama. Svi igrači poslije igraju bolje, tako kažu. Tek kada odete iz kluba, saznate neke stvari, i onda vam se sve zgadi. To se ne odnosi na klub Dinamo, nego na ljude koji su tamo radili”, rekao je Sammir za Večernji list.

Napravili su to i Bjelici

Ali nije htio otkriti o kojim se ljudima radi, ali je rekao da će sve to objasniti u svojoj autobiografiji koju će napisati. O tome, kako kaže, razmišlja već neko vrijeme. Objasnio je da se njemu u Dinamu dogodila slična situacija kao i Nenadu Bjelici.

“Morate razmišljati isto kao i oni. Ako to nije tako, onda vas potjeraju. Kao što je bilo u mojem slučaju. Ja sam im bio rekao da ne želim više igrati za Dinamo, da ne želim novi ugovor, a oni su se zbog toga uvrijedili. A ja mislim da sam bio jako važan igrač”, objasnio je Sammir.