PODCAST NET.HR-A / Samir Toplak: 'Dolaze mladi suci koji nisu iskvareni, ali nedostaje im jako puno osjećaja za igru'

Samir Toplak, poznati hrvatski nogometni trener, gostovao je danas u podcastu Net.hr-a. Strateg NK Rudeš, hrvaskog kluba koji igra Prvu nogometnu ligu, drugu nominalno, govorio je o brojnim temama. Među ostalim, Samir se po prvi put dotaknuo i svog najvećeg sudačkog incidenta u karijeri. Imao ih je puno, ali jedan posebno pamti. "Kad sam igrao u 'malom' Varteksu osjetio sam jako puno nepravde. Tih 90-etih suđenje je bilo, ajmo biti iskreni, stalno na strani velikih ekipa. Najveća nepravda svih vremena, osim one Rijeke 1999. kad su im uzeli naslov, meni su također uzeli naslov 1996. kad sam igrao za Varteks. Trebali smo biti prvaci. Ja bih htio svakom reći da pogledaju utakmicu zadnjeg kola Hajduk - Varteks, neka pogledaju i vidjet će kakva je to krađa bila. Jednostavno, nije nam se dalo da mi budemo prvaci te sezone. To je rana koja me najviše peče, oduzeli su mi naslov prvaka, gdje sam s jednim malim klubom mogao biti prvak, osvojiti naslov", priznao je Samir Toplak.