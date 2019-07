SAMDORIA IMA NOVE VLASNIKE: Povijesni događaj za talijanski nogomet

Sampdorija ima nove vlasnike

Talijanski nogometni prvoligaš Sampdorija ima nove vlasnike. Kako prenose talijanski mediji Massimo Ferrero je prodao klub iz Genove konzorciju koji predvodi legendarni talijanski nogometaš Gianluca Vialli za 140 milijuna eura.

Vijest je prvi objavio IL Secolo XIX, da bi potom i Gazzetta dello Sport potvrdila ovakav razvoj događaja.

“Prodao sam klub za 140 milijuna eura,” navodno je kazao filmski producent koji je preuzeo Sampu 2014. besplatno od Edoarda Garronea, ali je preuzeo i više od 20 milijuna eura dugova.

Talijanski mediji su nove vlasnike već označili kao “Viallijev konzorcij”, a u skupini investitora nalaze se i vlasnik NBA momčadi Milwaukee Bucks Jamie Dinan, te ruski židovski milijarder Aleksander Knaster.

Sampdorija je osnovana 1946. godine, a do sada je osvojila jedan naslov talijanskog prvaka, 1991. godine. Iduće sezone dogurali su do finala Kupa prvaka, no pobijedila je Barcelona nakon produžetaka rezultatom 1-0. Sampdorija je osvojila i četiri talijanska Kupa, posljednji 1994.