Salah dobio ponudu za odlazak iz Liverpoola: Nećete vjerovati što mu sve nude
Foto: Mark Pain/alamy/profimedia

Salahu će ova sezona gotovo sigurno biti posljednja u Liverpoolu

31.10.2025.
10:40
M.G.
Mark Pain/alamy/profimedia
Jedan od najboljih napadača u Premierligi, Liverpoolov Mohamed Salah (33), dobio je vrlo bogatu ponudu iz Saudijske Arabije, objavio je britanski TBR Football.

Prema glasinama iz Engleske, Salahu će ova sezona biti posljednja u Liverpoolu, a kao njegova sljedeća destinacija najčešće se spominje Bliski Istok. Sam Salah navodno ništa ne bi imao protiv takvog raspleta.

Ponuda iz Saudijske Arabije već je na stolu, a sada su se pojavili i detalji.

Saudijci navodno nude Salahu godišnju plaću od 150 milijuna eura, ali i da postane suvlasnik nekog od njihovih klubova.

Bio bi ambasador turizma u Saudijskoj Arabiji pa i svjetskog prvenstva koje će se tamo održati 2030. godine.

