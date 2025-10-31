Salah dobio ponudu za odlazak iz Liverpoola: Nećete vjerovati što mu sve nude

Jedan od najboljih napadača u Premierligi, Liverpoolov Mohamed Salah (33), dobio je vrlo bogatu ponudu iz Saudijske Arabije, objavio je britanski TBR Football.

Prema glasinama iz Engleske, Salahu će ova sezona biti posljednja u Liverpoolu, a kao njegova sljedeća destinacija najčešće se spominje Bliski Istok. Sam Salah navodno ništa ne bi imao protiv takvog raspleta.

Ponuda iz Saudijske Arabije već je na stolu, a sada su se pojavili i detalji.

Saudijci navodno nude Salahu godišnju plaću od 150 milijuna eura, ali i da postane suvlasnik nekog od njihovih klubova.

Bio bi ambasador turizma u Saudijskoj Arabiji pa i svjetskog prvenstva koje će se tamo održati 2030. godine.

