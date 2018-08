SAID OTKRIO ISTINU O SVOM DIVLJAČKOM POTEZU: ‘Okružili su me, vikali, psovali i vrijeđali’

‘Bio sam nervozan zbog cijele situacije’

Napadač Hajduka Ahmed Said isključen je u posljednjim trenucima nedjeljne utakmice s Goricom (0-2) nakon što je glavom udario gostujućeg vratara Kristijana Kahlinu, inače jednog od junaka velike pobjede novopečenog prvoligaša. Said jako žali zbog svega što se dogodilo te se odlučio javno ispričati vrataru Gorice i njegovim suigračima, ali i svojoj momčadi…

”Bio sam nervozan zbog cijele situacije, u tom trenutku gubili smo 2-0, Gorica je imala loptu dok je njihov igrač ležao na travnjaku, međutim nisu je izbacili izvan igre. Nakon toga očekivali su od nas da to napravimo nakon što je lopta došla u naš posjed. Kada nisam to napravio, četvorica igrača su me okružila, vikali su i psovali, a vratar me zagrlio u trenutku kada sam htio samo što brže uzeti loptu i izvesti korner. Nije me puštao i napravio sam to što sam napravio. Bila je to velika pogreška, ali moja reakcija posljedica je cijele te situacije. Nisam imao priliku razgovarati s vratarom Kahlinom nakon utakmice, zato mu želim poruku isprike ovako javno. Jako žalim što je uopće došlo do takve situacije. Također ispričavam se svojim suigračima i treneru koji ne mogu računati na mene u sljedećim utakmicama”, kazao je Said za službenu stranicu HNK Hajduk.