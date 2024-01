O transferu francuskog superstara Kyliana Mbappea u Real Madrid priča se već jako dugo, a od prvog siječnja 2024. godine stiglo je vrijeme kada bi on konačno mogao povući potez za odlazak i svog PSG-a. Naime, on je je prošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub.

Prema pravilima svoj transfer može dogovarati od prvog dana ove godine, a u četvrtak se Kylian konačno osvrnuo na svoju situaciju.

"Ne, nisam donio odluku. Nisam još odlučio o svojoj budućnosti. Dogovorio sam se s predsjednikom kluba prošlog ljeta i bez obzira na moju odluku, uspjeli smo zaštititi sve strane i održati mir u klubu sljedećih mjeseci. Titule su najvažnije. Nitko u klubu ne govori o mojoj situaciji", rekao je Mbappe i time navodno razljutio ljude u Realu koji nisu očekivali takvu izjavu.

A u četvrtak navečer L'Equipe je objavio novu informaciju. Oni tvrde da je Real postavio rok Mbappeu do polovice siječnja za odluku što će napraviti, odnosno hoće li potpisati za njih te otkrivaju da bi francuski napadač mogao odlučiti vrlo brzo, svakako prije nastavka natjecanja u Ligi prvaka.

