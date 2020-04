SADA TEK MOŽE POČETI PANIKA U DINAMU: Igračima se događa ono čega su se Mamić i društvo najviše pribojavali

Zdravko Mamić, odnosno Dinamo vjerojatno je imao plan ovoga ljeta malo očistiti svlačionicu od najskupljih igrača

Velika financijska kriza uzrokovana globalnom pandemijom koronavirusa, ostavit će vrlo dubok trag i u Dinamu. Premda se svima činilo da su zagrebački Modri najbogatiji klub u regiji, što je Zdravko Mamić nerijetko isticao govoreći da su “puni k’o brod”, ispada kako će kriza uskoro razoriti klub. Među prvima u Hrvatskoj baš je Dinamo skresao plaće svojim djelatnicima i otpustio stožer Nenada Bjelice, ali to bi zapravo mogao biti samo početak, jer tek sada kreće kaos.

Recesija je već sada, u ranoj fazi, u potpunosti izobličila nogometno tržište i vrijednosti igrača srozavaju se i srozavat će se iz tjedna u tjedan. To je zapravo golem problem za klubove poput Dinama, koji žive od prodaje igrača. Dobro, možda bi se moglo reći da Modri žive i od novca zarađenog od nastupa u Ligi prvaka i Europa ligi, ali ispada na koncu da im je blagajna prazna iako su u prošlih pet godina uprihodili 250 milijuna eura. Dakle, onda žive samo od prodaje igrača, ali taj je biznis sada itekako ugrožen.

Neostvareni san

Zdravko Mamić, odnosno, Dinamo vjerojatno je imao plan ovoga ljeta malo očistiti svlačionicu od najskupljih igrača i napuniti “brod” s par desetaka milijuna eura. Nikada u povijesti Dinamo nije imao vrjednije igrače. Govorilo se o mogućem odlasku vratar Dominika Livakovića i to za nekih 15-ak, možda i više milijuna eura. Bruno Petković, reprezentativac i ponajbolji igrač kluba, trebao je za sličnu cijenu napustiti Maksimir, a gdje su još Mislav Oršić, Arijan Ademi, Nikola Moro…

Možda ih ne bi prodao sve odjednom, ali samo na dvojici ili trojici mogao je Dinamo zaraditi 30-35 milijuna eura, ako ne i više. Sada? Sada će ta cifra ostati samo neostvareni san jer vrijednost igrača Dinama počela je drastično padati, a kako se još ne zna kada će sezona ponovo krenuti, mogla bi još dodatno pasti. Ne događa se to samo dinamovcima, svima pada cijena pa čak i najboljima poput Cristiana Ronalda, Lionela Messija, Kyliana Mbappea, Alexandera-Arnolda, Neymara, Sterlinga… No, njihovim klubovima to neće tako teško pasti kako Mamiću i njegovu Dinamu.

Gubitak od 20 milijuna eura

Ukupna vrijednost Dinama danas iznosi 80 milijuna eura, dok je prije krize i u doba Olma iznosila rekordnih 137 milijuna eura. Odbije li se Olmovih 35 milijuna, ukupna vrijednost Dinamovih igrača prije recesije iznosila je malo više od sto milijuna eura. Sada su 20 milijuna eura manje vrijedni i taj bi se trend pada mogao nastaviti, a do ljeta, kada kreće prijelazni rok, ključni će Dinamovi igrači cjenovno vjerojatno biti “bagatela”.

Problem je što Dinamo neće moći čekati da se tržište oporavi kako bi prodao što skuplje jer, prije svega, nitko ne zna kada bi se i za koliko mjeseci i godina moglo oporaviti, a drugo, svi ti igrači koje je sada Dinamo nagomilao nemaju baš jeftine ugovore, tako da će prodaje najskupljih gotovo sigurno biti. Neće im puno pomoći niti Mamićeve veze i pregovaračke sposobnosti jer niti potencijalni kupci neće imati raskošne budžete pa samim time niti manevarskog prostora za pregovore. Bit će vjerojatno “daj što daš” scenarij, a to je za Dinamo – katastrofa.

Tko je sve ‘pao’

Na koncu, izdvojit ćemo nekoliko najvrjednijih igrača Dinama i usporedit ćemo njihove donedavne cijene sa sadašnjima, čisto da vidite o kakvom je padu vrijednosti riječ.

Bruno Petković vrijedio je 13,5 milijuna eura, a sada vrijedi 11 milijuna, Livaković je s 13 milijuna pao na 10,5 milijuna, Mislav Oršić s 9,5 milijuna na 7,5 milijuna, Nikola Moro sa 6,5 na 5,80 milijuna eura, Ademi sa sedam na 6,5 milijuna, Gojak sa sedam na 5,5 milijuna, Perić sa šest milijuna na četiri milijuna, Ivanušec sa četiri na 3,5 milijuna, a Dilaver sa četiri na 3,2 milijuna eura.