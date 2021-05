SADA JE SLUŽBENO: Zidane više nije trener Real Madrida, Modrićev klub hitno traži njegovog nasljednika. Ovo su kandidati

Francuz Zinedine Zidane dao je ostavku na mjesto trenera španjolskog prvoligaša Real Madrida.

OTKRIVEN PRAVI RAZLOG ZBOG KOJEGA ZIDANE ODLAZI IZ REALA: Za sve je kriv Perez, Francuz mu jednu stvar nikada nije oprostio

“Klub poštuje njegovu odluku i iznimno cijeni njegovu profesionalnost, posvećenost i strast koju je pokazivao prema Realu sve ove godine. Zidane je jedna od najvećih Realovih legendi i on jako dobro zna da će mu Real uvijek biti dom”, priopćeno je iz kluba.

Zidane je dao ostavku nakon što je Real ostao bez naslova prvaka Španjolske koji je ove godine osvojio Atletico Madrid. Osim toga, Kraljevski klub, 13 puta europski prvak, također je ispao u polufinalu Lige prvaka i prvi put u 11 sezona ostao bez ijednog naslova.

Ovo je kraj drugog Zidaneova mandata na čelu Reala. Prvi je put vodio klub kao trener u siječnju 2016. i odveo ga do naslova Španjolske 2017. i tri naslova pobjednika Lige prvaka, a zatim je napustio klub krajem svibnja 2018.

U Real se vratio 2019. godine i osvojio još jedan naslov La Lige, a 2020. španjolski Superkup.

Bivši trener Juventusa Massimiliano Allegri je bio je glavni favorit za Zidaneovog nasljednika na klupi Reala, ali čini se da se on vraća u Juventus. Osim njega spominju se Raul i Antonio Conte.

Massimiliano Allegri back to Juventus, the verbal agreement has been reached today morning – he’s gonna sign the contract in the next few hours. Juventus are also preparing the official statement. ⚪️⚫️ #Juve

It’s gonna be official in the next 24 hours. ⏳ @DiMarzio

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021