SADA ĆETE VIDJETI S KAKVIM JE LIKOM MANDŽUKIĆ IMAO POSLA: Bivši Sarrijev igrač progovorio o neviđenom teroru talijanskog trenera

Dogodilo se to 2016. godine uoči utakmice protiv Sassuola

Da je trener Juventusa, Maurizio Sarri, izuzetno “teška”, tvrdoglava i osebujna osoba, to već znaju gotovo svi i čak može biti i simpatično, ali da nerijetko ode u potpunu krajnost i izgubi osjećaj za ljudskost, e to je već nešto što drastično može promijeniti sliku o njemu. Njegov bivši igrač iz Napolija, Kalidou Koulibaly, koji slovi za jednog od najboljih stopera svijeta, otkrio je prošle godine jednu poprilično bizarnu anegdotu iz vremena kada mu je Sarri bio trener.

Za Player Tribune je otkrio kako mu Sarri, vjerovali ili ne, nije dozvolio da prisustvuje rođenju vlastita sina. Dogodilo se to 2016. godine uoči utakmice protiv Sassuola, a Senegalac veli da ga je toliko bilo strah reći Sarriju da mu se dijete treba roditi i da bi trebao izostati s utakmice, no pregrizao je i priopćio mu. A onda šok. Sarri mu je dozvolio da ode do bolnice, ali pod uvjetom da se mora vratiti do utakmice.

‘On je loš čovjek’

Dakako, Koulibalyjev sin se nije rodio do utakmice i ovaj je morao otići na prozivku, a tek onda je nastao “show”. Kada se pojavio u svlačionici vidio je kako uopće ne konkurira za prvu postavu.

“Spremam se za igru, Sarri ulazi u svlačionicu i objavi prvu postavu. Gledam i vidim da me nema. Počnem se derati prema njemu, ipak je govorio da me treba, a on mi odgovori da je to njegov izbor i da me treba na klupi. U tom trenutku sam pomislio da je on loš čovjek. Zbog njega sam propustio rođenje svog sina”, napisao je Koulibaly.

Eto, i mi se onda pitamo zašto je cijela ona prepirka i saga s Marijom Mandžukićem i Sarrijem završila onako ružno po Hrvata… S njim se očito ne može drugačije.