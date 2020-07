‘SAD SMO MI MAJSTORI S MORA. ZNAMO ŠTO TO ZNAČI ZA ČITAVU RIJEKU’: Razgovarali smo s jednim od junaka riječke pobjede na Poljudu

‘Mi smo sad Majstori s mora’

Nakon takvih pobjeda i utakmica ni povratak nazad nije težak, iako se umor od puta osjeća. Jutro u Rijeci osvanulo je vedro, a za Antonija Mirka Čolaka (26), jednog od junaka sinoćnje dramatične utakmice na Poljudu između Hajduka i Rijeke (2:3), osvanuo je uistinu poseban dan. Da, to su ona jutra kad se budiš sa smiješkom.

‘Ovakva pobjeda je draža, slađa’

Kad se osjećaš baš pobjednički. Čolak je protiv Hajduka odigrao još jednu “mandžukićevsku” utakmicu s velikom količinom trke i sprinta kojima je uništavao Splićane. Uz to, zabio je i dva gola. Prvi je došao u 14. minuti za 1:0, dok je za 2:1 zabio u 44.

“Nekako smo ovog puta teško ušli u utakmicu, ali s mojim golom za 1:0 sve smo okrenuli u svoju korist, dotjerali smo vodu na naš mlin, kako se ono kaže. Bilo nam je nakon toga lakše, i sami smo došli do nekih situacija. Znali smo da kad mi budemo imali loptu, da će i njima biti jako teško, da ne stoje baš dobro u obrani. Možda zbog toga što nas prije nije nagradilo kad smo imali puno prilika a zabili malo golova, sinoć je bilo obrnuto. Imali smo malo prilika, ali smo zato zabili ‘puno’ golova, u ovom slučaju tri. Na kraju krajeva, na kraju je nekako draže, slađe slaviti u jednoj takvoj dramatičnoj utakmici s rakvim raspletom, našim golom u 93. za tri boda. Ne može biti bolje od toga. Meni je ovo bila jedna od najboljih utakmica protiv Hajduka sigurno, a možda i uopće u dresu Rijeke. Teško mi je to procijeniti, imao sam još dobrih predstava i protiv Dinama i protiv Hajduka. Hajdemo kazati da je ovo bilo za TOP tri”, kazao nam je jutro poslije velike riječke pobjede na Rujevici Antonio Mirko Čolak koji igra sezonu iz snova. Trenutno je na 22 pogotka uz 4 asistencije u svim natjecanjima za Rijeku u ukupno 38 susreta u kojima je nastupio.

“Je, ove sezone mi baš golgeterski nekako ide. Znate što, uvijek pokušavam dati svoj maksimum. Znam da ako budem i dalje davao sve od sebe za svoju momčad, za pobjedu, ranije ili kasnije to će me uvijek nagraditi. Treba imati takav pristup zato što je jedini ispravan, dobitnički… Hvala Bogu da je tako. Na dobrom sam putu i samo neka tako ostane. Daj Bože da zabijem još koji do kraja sezone, ali najvažnije mi je da moja momčad pobjeđuje. Ipak je nogomet kolektivni sport. No kad smo kod statistike, sve pratim, pamti svaki gol. Ne samo u ovoj sezoni nego i iz prošlih sezona. Nogomet je moj život i želim uvijek biti još bolji. Zato sam sebe analizira na najbolji mogući način”, objašnjava nam Antonio Mirko Čolak koji s Rijekom ima ugovor na još dvije godine.

Međutim, iz kola u kolo sve je izvjesnije kako ga možda neće odraditi do kraja, jer nakon ovakve sezone postao je još zanimljiviji na nogometnom tržištu. U hrvatskim medijima se pisalo kako je zagrijavanje za ljetni prijelazni rok počelo, kako Dinamo razmišlja o prodaji reprezentativnog napadača Brune Petkovića, te kako je navodno već krenuo u potragu za mogućim nasljednikom.

‘Fokusiran sam i usredotočen samo na HNK Rijeka’

Jedan od kandidata je upravo Antonio Mirko Čolak. Dinamu će dakle ovoga ljeta vjerojatno trebati kvalitetan napadač, a Rijeci treba novac s kojim bi mogli popuniti klupski budžet. U izlogu su svi igrači, a ponuda u ovoj nogometnoj post-korona eri sigurno neće biti u izobilju, pa će vjerojatno na Rujevici svaku koja stigne dobro promotriti i izvagati što je najbolje za klub u datom trenutku, te vidjeti hoće li izabrati novac ili će određenog igrača ipak ostaviti u momčadi, za sljedeću sezonu…

“Što se toga tiče, može se uvijek puno pričati, špekulirati, nagađati i pisati, ali ja sam fokusiran i usredotočen samo na svoju momčad, na HNK Rijeka i svoje suigrače, na pobjede i uspjehe s ovim klubom. Vidjet ćemo što će biti. Svjestan sam da zabijam, da dobro igram, no ne želim razmišljati o odlasku, jer uživam igrati u dresu Rijeke. Čitam što pišu mediji i na to gledam kao na neku nagradu za moj rad i ostvareno do sad, za trud koji dajem. Mislim da će mi to dodatnu injekciju da još više radim u budućnosti. A tko zna, možda me sve to i nagradi na kraju”, objašnjava nam Čolak koji je pred kraj poluvremena dobio izravni crveni karton nakon što je u skoku laktom udario stopera Hajduka Dimitrova.

Glavni sudac utakmice Batinić mu je odmah pokazao crveni karton, ali je išao pogledati VAR kako bi se uvjerio da nije pogriješio kod donošenja odluke. Nakon dosta dugog gledanja snimke promijenio je svoj stav i pokazao Čolaku ipak žuti karton. Batinić je doista požurio, bio je to start za žuti karton, ne i za crveni…

“Nikad mi se takvo što nije dogodilo u karijeri, prvi put da me VAR spasio crvenog. I ne samo to, nikad u karijeri mi se nije dogodilo da sam dobio izravni crveni karton. No, moramo biti iskreni, a sve se vidjelo i na snimkama, da nije prekršaj bio za isključenje. Nije tu bilo namjere. Odmah sam sucu rekao da ide pogledati VAR, da ovo nije za crveni. Dobro da je promijenio odluku i da sam ostao na travnjaku”.

Čolak zabio najviše od svih u HNL-u, ako gledamo sva natjecanja’

Čolak je ukupno treći strijelac HNL-a sa 16 golova u 31 odigran susret. Iza vodećeg Mirka Marića iz Osijeka sa 19 i kapetana Hajduka Mije Caktaša sa 18 pogodaka. Ako gledamo sva natjecanja, onda je Čolak po golovima na prvom mjestu ispred Marića koji ima ukupno 21 pogodak uz 6 asistencija. Nije loše…

“Da, nije loše. Imam u prvenstvu još jednu utakmicu protiv Istre i u tom dvoboju ću dati opet svoj maksimum. Nogomet uvijek piše lijepe priče, pa se nadam da će ju ispisati i u mom slučaju. Zašto ne bi mogao i u Derbyju della Učka postigao pogodak”.

HNL ne pamti takvu borbu za Europu. Nakon jučerašnjeg raspleta u Jadranskom derbiju, tri su kluba u igri za kvalifikacije za Ligu prvaka. Uz Riječane, tu su još Lokomotiva i Osijek. Splićani za 57 bodova nemaju više nikakvu šansu ugrabiti drugu poziciju, njima je suđena peta. Tri momčadi su unutar svega jednog boda. Osijek i Lokomotiva imaju 62 boda, a Riječani samo bod manje. U posljednjem kolu 25. srpnja bit će i više nego zanimljivo. Pravi triler…

“Da, jako je zanimljivo. Prvenstvo je još od prije odlučeno, Dinamo je prvak, ali ova utrka za drugu poziciju na ljestvici je luda. U jednom trenutku smo imali malu šansu, ali sad se ona pretvorila u veliku i svjesni smo toga. Znali smo da moramo biti spremni i da još moramo protiv Istre dati ponovno sve od sebe, kako bi uzeli to drugo mjesto. Tim bolje što Osijek i Lokomotiva igraju jedan protiv drugog. Mi ćemo, naravno, gledati samo sebe, odraditi svoje, i nadat se najboljem za nas”.

Rijeka preuzela primat u Jadranskom derbiju

Prvi put od hrvatske samostalnosti Rijeka je preuzela primat u Jadranskom derbiju. U 94 međusobna okršaja u svim natjecanjima klub s Rujevice sad ima 33 pobjede u odnosu na Hajdukove 32, a 29 utakmica završilo je neriješeno. Svi znamo što to znači za klub, tamošnje navijače, za čitav Kvarner. Ipak je Hajduk Rijeci najveći rival, bez obzira što god tko pričao o tome…

“Da, to je istina. Od prvog dana u Rijeci odmah mi je dano do znanja koliko derbiji protiv Bijelih znače za sve u Rijeci, koliko rivalstvo s Hajdukom znači za ovaj grad, klub i navijače. Živim za Jadranski derbij, on je nešto posebno. Volim to i uživam, te utakmice su mi posebna motivacija. Naši navijači nam uvijek daju podršku. Upravo su mi navijači znali reći ‘bitno da smo mi ispred Hajduka’. Znaš odmah koliko je sati u tom pogledu. Zato je još bolji osjećaj i još je važnije što imamo takav jedan niz protiv Hajduka zadnjih godina. Mi smo sad Majstori s mora, kako se ono kaže”, zaključio je Antonio Mirko Čolak.