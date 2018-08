SAD KAD SU SE DOJMOVI SREDILI, NA POVRŠINU JE IZAŠLA ZABRINJAVAJUĆA ČINJENICA O DINAMU: Zbog ovog bi mogli imati problema

Porazgovarali smo s Ilijom Lončarevićem, bivšim trenerom Modrih, o utakmici Dinamo – Young Boys i ostalim nogometnim aktualnostima

Dojmovi nakon utakmice Dinama i Young Boysa malo su se sredili, prošao je onaj prvi val emocija, tuge zbog ne plasmana u skupinu Lige prvaka. Modri su do 64. minute imali elitno natjecanje u rukama, imali su i pozitivnu atmosferu za koju su godinama u ovo vrijeme bili zakinuti…

Björn Kuipers nije se baš pokazao na Maksimiru

Pun stadion, blizu 29 000 ljudi, tribine su disale za “zagrebačke plave”. Nažalost, modri stroj stao je na posljednjoj trećini puta. Ajde, nećemo reći stao jer se dinamovci nisu predavali niti u jednom trenutku, ali je usporio, a na svom putu imao je i prepreku u vidu glavnog suca utakmice Björna Kuipersa.

Nizozemac slovi za jednog od najboljih sudaca današnjice, ali se takvim na Maksimiru baš i nije pokazao. Penal je, ajde, još dvojben, ali ona ruka… to je sudac morao vidjeti. Složit će se donekle s tim i 73-godišnji bivši trener Dinama, najpoznatiji trenerski brk u Hrvata uz Ivan Katalinića, Ilija Lončarević i biti još kritičniji prema spomenutom sudačkom arbitru…

Takav jedanaesterac ne sudi se nigdje, a ruka se morala svirati’

“Sudac je za mene dosta kriv u ovoj utakmici za krajnji rezultat Dinama. Takav jedanaesterac ne sudi se nigdje, a za mene nije niti postojao. Ona ruka koja je toliko vidljiva bila jednostavno se mora svirati. Znači, ne bi bilo onog napada iz kojeg je Dinamo dobio drugi gol, nego bi bila izgledna prilika za Dinamo da zabije drugi gol. Tako da je Björn Kuipers dosta uvjetovao. Nije to ni prvi niti zadnji puta, to se jednostavno tako događa. Ne govorim o nikakvoj namjeri, nego jednostavno to je stvar koncetracije suca, događaji na terenu usmjere stvari da jednostavno odu u tom pravcu”, kazao nam je Ilija Lončarević i naglašava nam:

“Da sudac nije dosudio kazneni udarac koji, smatram, nije smio dosuditi, onda bi Dinamo vrlo vjerojatno izborio nastup u skupini Lige prvaka. Teško je sad reći”.

Lončarević se osvrnuo i, prema njemu, na nedostatke plavih u ovom dvoboju…

‘Objektivna slabost ove momčadi je – klupa’

“Objektivna slabost ove momčadi ili barem za tu utakmicu je – klupa! Trener Nenad Bjelica nema adekvatnih zamjena za neke stvari, ne može pojačati veznu liniju ne znam sad kako, a još mu se dogodio peh sa Ademijem. umjesto da taj Šunjić bude nekakav mali dodatak čvrstini vezne linije pred kraj utakmice, on je zapravo ostao ono što bi Ademi trebao biti cijelo vrijeme i to je najveća mana ove momčadi. Bjelica u svojim rukama nema baš neke adute koji će mu pomoći tijekom utakmice da ju drži u onoj ravnoteži u kojoj je on zamislio ili da poboljša momčad i uvjete za dobivanje utakmice. Mislim da je to najveći hendikep ove momčadi”, rekao nam je Ilija Lončarević i istaknuo da bi to moglo imati učinka u daljnjem tijeku sezone, kako u Europi tako i u HNL-u…

“Ako trend ozljeda nastavi, ako se pojača, ako bitni igrači zbog ozljeda i neki drugi izostanu. E, tad bi moglo biti problema. Sad ćemo vidjeti ima li Dinamo igrače koji će adekvatno zamjeniti Ademija, Oršića i Leovca u nedjeljnom derbiju protiv Rijeke, koji prema svemu sudeći neće biti spremni za utakmicu. Nema Mayera, nema Nikole More, kad se Moro vrati onda će to biti pojačanje. Obojica mogu pojačati Dinamovu veznu liniju, bez obzira što su mladi igrači. Oni mogu biti osvježenje i pojačanje. No, da li Bjelica ima nekog od stopera i bekova, to ne znam, to ćemo vidjeti. Dinamo ima duplirane pozicije, pa neće biti previše osakaćen. No, nikad se ne zna kako sezona može krenuti, kakvi se hendikepi mogu dogoditi, pa sve usmjeriti u drugom smjeru”.

Atraktivni protivnici u EL

Dinamo nije izborio Ligu prvaka, ali ova nadolazeća europska jesen ne treba biti tmurna. Dapače, u Maksimir bi mogli doći atraktivni protivnici poput Chelsea, Arsenala, Milana, Seville, Marseillea, Celtica, Bayera, Lazija, Rennesa itd…

“Ja bi na Maksimiru volio vidjeti jednu svjetsku momčad, koja bi malo garnirala sve to skupa, ali bi i volio objektivne mogućnosti Modrih da idu dalje. Tako da jedna svjetska momčad ne bi to remetila, ali bi trebalo imati malo sreće pri ždrijebu da se dobije u grupi ostala dva protivnika da se može s njima ravnopravno nositi”, objašnjava nam Ilija Lončarević.

Neki će reći kako Dinamu nedostajao taj jedan mali korak prema nogometnoj eliti. Drugi će, pak, kazati kako je Europska liga realnost za Dinamo, kako je bolje biti konkurentan nego kanta za napucavanje. I jedni i drugi bit će u pravu. No, ono što veseli je činjenica da Dinamo može više i da je Dinamo bolji od onog što smo vidjeli protiv Young Boysa u utorak…

‘Dinamo mi je ostavio pozitivan utisak’

“Čitavo ljeto Dinamo mi je ostavio jedan pozitivan utisak. Ne mislim samo tako ja. Momčad svojim igrama širi pozitivu. Naravno da ispadanje iz Lige prvaka, što vi mediji volite naglasiti, znači da su izgubljeni i veliki novci koji se dobivaju za plasman u ovo elitno natjecanje. No, s neke stručne, nogometne strane, vjerojatno je bolje da Dinamo igra Europsku ligu, jer bi u LP, opetovano, imao bi loš rezultat. Za momčad je pozitivnije da igra u EL gdje ima šanse da se pokaže i pobjeđuje, te tako zadrži pozitivan trend”, ističe Ilija Lončarević i nastavlja:

“Neki će reći kako ima neke svoje nazore koji nisu adekvatni trenutku, ali smatram da to treba gledati s neke stručne strane, a ne sa financijske. Europska liga je realnost za ovu momčad, u Ligi prvaka momčad može doći u jedan negativan trend samopouzdanja, razmišljanja i vjere u sebe, a ovdje se može zadržati pozitiva. To je za mene jedan veliki plus u tome svemu. Poraz od Young Boysa je, po događajima na terenu, bio očekivan i neočekivan. Očekivan zato što Young Boys ima u sastavu neke, za naše uvjete, moćne igrače koji mogu riješiti utakmicu, a neočekivan zato što tijek utakmice nije pokazivao da je to baš tako. Dinamo je imao i nespretnosti u utakmici, kao kod jedanaesterca Leovca ili nekih drugih igrača koji su mu trebali zatvoriti leđa ranije”.

‘Kako je Dinamo izgubio, tako je Crvena Zvezda dobila’

Nogometaši Benfice, PSV Eindhovena i Crvene zvezde posljednji su sudionici nogometne Lige prvaka. Oni su sinoć u uzvratnim susretima play-offa prošli svoje protivnike i izborili natjecanje. U ‘ljepotici’ večeri Benfica je u Solunu pobijedila PAOK 4-1 i nakon lisabonskih 1-1 izborila plasman u Ligu prvaka deveti put uzastopce. Bila je to sjajna utakmica s pet golova i nizom prilika na obje strane…

Steven Bergwijn with what could be a crucial Champions League goal for PSV, they're now leading 4-2 on aggregate against BATE… BT Sport 3 HD 📺 pic.twitter.com/TbhnGfoSnM — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2018

“Tijek utakmice je došao na to da rezultat bude takav. PAOK se morao otvoriti, pa je to rezultat tih golova. Kao što je Dinamo na kraju mogao dobiti još pokoji gol jer se otvorio, kad je počela jurnjava po terenu moglo je tu biti još koji gol. Očekivao sam veći otpor PAOK-a jer se radi o dobroj momčadi. PSV je zasluženo prošao, Bate Borisov nije adekvatne jačine i snage koja bi remetila prvake ili doprvake Nizozemske, kao što to ne može niti Dinamo Kijev. Očekivano je završilo. Salzburg je protiv Zvezde bio bolja momčad, ali dobili su golove u dvije minute, kako je Dinamo izgubio, tako je Crvena Zvezda dobila. To je nogomet, imali su sreću, hrabrosti, dobili su bolju momčad. To je tako”, zaključio je Ilija Lončarević.