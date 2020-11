Svjetski mediji oplakuju, prisjećaju se velikog Diega Armanda Maradone, koji je jučer preminuo, nedugo nakon svog 60. rođendana. Na naslovnici današnje Marce dominira Maradona i njegova legendarna izjava:

[VIDEO] TRIBUTE TO MARADONA: Bio je heroj našeg vremena, nogometni princ za generacije

“Kad umrem, želim se roditi ponovno i biti nogometaš. I želim ponovno biti Diego Armando Maradona. Ja sam igrač koji je dao toliko radosti ljudima i to mi je dosta”.

"If I die, I want be born again and I want to be football player. And I want to be again Diego Armando Maradona. I am a player who has given joy to people and that's enough for me" the front cover of tomorrow's @Marca #RIPDiego pic.twitter.com/JqXnuv4g74

