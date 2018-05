SABORSKI ZASTUPNIK DORH-u POSLAO DOPIS: ‘Kako Zdravko Mamić može u Italiji raditi ono za što ga tereti USKOK u Hrvatskoj?!’

Marko Sladoljev postavio je DORH-u pitanje smije li Zdravko Mamić raditi isti posao u Italiji za ono za što je okrivljen u Hrvatskoj, kao i u vezi moguće opasnosti od ponavljanja djela

Saborski zastupnik MOST-a Marko Sladoljev poslao je dopis DORH-u sa pitanjima glede posjete Zdravka Mamića Milanu i dogovaranju transfera Filipa Benkovića u Inter. Sladoljev je, tako DORH upitao smije li Zdravko Mamić raditi isti posao u Italiji za ono za što je okrivljen u Hrvatskoj, a pitao je i u vezi Mamićeve moguće opasnosti od ponavljanja djela?

Jer, poznato je kako se protiv Zdravka Mamića trenutno se vodi sudski proces na Županijskom sudu u Osijeku po USKOK-ovoj optužnici.

“Nisam prijavio Zdravka Mamića DORH-u, nego sam DORH-u postavio pitanje smije li on kao osoba koja je okrivljenik, raditi isti posao u Italiji za ono za što je okrivljen u Hrvatskoj? Uz to, pitao sam DORH postoji li neki etički i moralni kodeks u vezi toga? To je kao da Martini Dalić bude potvrđena optužnica za aferu “Hotmail”, a ostavi ju se da i dalje radi na Lex Agrokoru i restrukruiranju Agrokora”, kazao nam je Marko Sladoljev i nastavio:



“U našoj državi sve je moguće, to svi dobro znamo, pa je možda moguće i to da Zdravko i dalje dogovara transfere. To su moja pitanja DORH-u”.

Iako se činilo kako se Zdravko Mamić, iz razloga što je usredotočen na obranu na Županijskom sudu u Osijeku jer mu prijeti dugogodišnji zatvor, maknuo od Dinama i u klubu prepustio posao Tomislavu Svetini i društvu “dok njega nema”, to, sudeći prema njegovoj posjeti Milanu, da baš i nije tako…

“Ovdje se postavlja pitanje da li je on u Milano otišao u dvostrukoj funkciji? Da li je išao u funkciji privatnog menadžera, kao čovjek koji je još uvijek u Dinamu alfa i omega. On je u biti išao u Italiju u dvostrukoj funkciji, a u Hrvatskoj su mu potvrđene optužnice za upravo ono što je on radio u Italiji, što mu je bio opis posla. To je za mene dvije nespojive stvari. Očekujem brzu reakciju DORH-a”, zaključio je Marko Sladoljev.