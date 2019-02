S POLJUDA OTKRILI ŠTO OČEKUJU OD NOVOG PREDSJEDNIKA: ‘Tri stvari bit će jako bitne’

Jasmin Huljaj više nije predsjednik Hajduka, objavljeno je na izvanrednoj konferenciji za novinare

Jasmin Huljaj više nije predsjednik Hajduka, objavio je Nadzorni odbor splitskog kluba na izvanrednoj konferenciji, po prenošenju Slobodne Dalmacije. Huljaj je otišao s mjesta predsjednika nakon šest mjeseci u klubu.

Predsjednik NO-a Hajduka, Benjamin Perasović, naglasio je što će se očekivati od Huljajevog nasljednika.

‘Bitne će biti tri stvari’

“Prije svega će nam biti bitne tri stvari. To je prvo da ima emociju, da navija za Hajduk, koliko god to nije političko-profesionalno korektno, ali takvo mišljenje dijelimo u NO-u. Bitno nam je da bude stručna osoba, a treći važan faktor je da to bude osoba koja će držati kontinuitet, da će biti osoba koja shvaća da Hajduk nije klub koji će svako malo, svakih nekoliko mjeseci mijenjati trenera”, rekao je.

“Trener ima naše povjerenje, voditelj Akademije Krešimir Gojun ima naše povjerenje. Naša želja je kontinuitet, nikakvi potresi, rezovi, već nastavak vizije, orijentacija na mlađe igrače. Stručnost, emocija i život za Hajduka, te kontinuitet. Te tri stvari su bitne”, naglasio je Perasović.