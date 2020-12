RUŽNA NAM SE PRIČA PROVUKLA ISPOD RADARA: Evo zašto je otkaz treneru Toplaku jedna od najvećih nepravdi hrvatskog nogometa

Komentar: HNL je liga koja ne nagrađuje takve trenere već ih etiketira kao trenere za male klubove i eksperte u borbi za opstanak, a zbog toga se Toplakov puni kapacitet zapravo i ne može vidjeti, odnosno, njegov potencijal ne može biti ispunjen. U biti, čak i može, čak i u “malom” klubu, a tu dolazimo do poante ovog komentara, a to je da mu treba – vremena.

Trebala je to biti lijepa nogometna priča, možda i jedna od najljepših na ovim pomalo ispraznim i monotonim hrvatskim travnjacima, ali završila je, pa onako kako obično sve lijepe priče završe tu kod nas, u “Lijepoj našoj”, dakle – ružno!

Ispod radara, kao što je bilo i za očekivati, provukla se vijest da je Samir Toplak dobio otkaz na mjestu trenera u svom Varaždinu. Normalno je to za ovo doba godine, nekoliko kola uoči kraja polusezone klubovi u Hrvatskoj obično smijene trenera i nadaju se šok-terapiji, odnosno, boljem rezultatu u nastavku sezone. Da je smijenjen trener Dinama ili Hajduka danima bi se o tome pisalo, ali kako je ipak riječ o davljeniku lige, fenjerašu s tek devet bodova iz 14 susreta, nikoga zapravo nije bilo briga. Ali itekako bi nas sve ljubitelje Prve HNL, trebalo biti briga.

Nepromišljena odluka

Čelnici hrvatskih klubova rade to već po inerciji, bez razmišljanja, šprancirano, a englezi imaju dobru frazu za takav način reagiranja i donošenja odluka “knee jerk”. Ta se fraza često koristi u njihovu rječniku prilikom opisivanja donošenja neke loše odluke, a smjena Samira Toplaka bila je upravo to, vrlo loša i nepromišljena, odluka.

Toplak je u veljači preuzeo Varaždin koji se valjda još samo vršcima prstiju držao za Prvu HNL i kojeg su već na zimu svi otpisali i premjestili u Drugu HNL. Imali su samo 12 osvojenih bodova, a Toplak je bio treći trener te sezone i očekivanja su bila, najblaže rečeno, nikakva. Međutim, taj čovjek ima mentalitet pobjednika kakav kod nas ima možda još samo Nenad Bjelica, uz dužno poštovanje svim ostalima.

Toplak je odmah po dolasku najavio nemoguće, najavio je da će spasiti Varaždin i to je napravio citirajući Johna Fitzgeralda Kennedyja rekavši da će to napraviti “ne zato što je to lagano, već zato što je to teško”. Što je napravio? Spasio ga je. U proljetnom i izvanrednom ljetnom dijelu prvenstva skupio je šest pobjeda u osam utakmica, skalpirao je Hajduk, Goricu, Osijek, iznjedrio je nekoliko zanimljivih igrača poput Jorgea Obregona koji je zabijao kao lud, poput sjajnih Tonija Tekića, Domagoja Drožđeka, Nevena Đuraseka, preporodio je Petra Mamića, cijelu je momčad u rekordno kratkom roku digao za dvije ili tri razine više.

Vrijeme

Kako je i sam jednom prilikom rekao, po dolasku u Varaždin vladala je takva komorna atmosfera da se igrači tada nisu znali niti veseliti pobjedama. Nije mu trebalo dugo da ih posloži, podigao im je duh, a vrlo je brzo proveo reselekciju prvoj momčadi, riješio se suvišnih igrača i odmah implementirao svoj sustav i nametnuo svoju filozofiju. Kad smo kod toga, Toplak je jedan od rijetkih trenera u HNL-u koji se može podičiti time da njeguje neki svoj stil i da je dosljedan nekoj filozofiji, da ima razrađen sustav, pa makar on bio prilagođen za “male” klubove i što je najvažnije da se već nakon prve utakmice na terenu vidi njegov potpis.

Pragmatičan, elokventan, izvrstan psiholog i pedagog, solidan taktičar koji prati trendove, ali opet trener koji je svjestan limitirane lige u kojoj radi i metoda koje ovdje mora i može primjenjivati. Nažalost, HNL je liga koja ne nagrađuje takve trenere već ih etiketira kao trenere za male klubove i eksperte u borbi za opstanak, a zbog toga se Toplakov puni kapacitet zapravo i ne može vidjeti, odnosno, njegov potencijal ne može biti ispunjen. U biti, čak i može, čak i u “malom” klubu, a tu dolazimo do poante ovog komentara, a to je da mu treba – vremena.

Tragikomične odluke uprave

Usuđujemo se reći da Varaždin još dugo neće imati boljeg, organiziranijeg i sposobnijeg trenera od Toplaka i usudit ćemo se reći da su za ovo stanje na ljestvici ipak krivi čelnici kluba, a ne trener Toplak. Prije svega, ovako s naše promatračke pozicije, čini se da se Varaždin kao klub vodi potpuno stihijski. Dovoljno je pogledati njihov rad prošle i ove sezone da bi se takav utisak mogao i potvrditi. Smijenili su tri trenera u godinu dana, dovukli su toliko igrača na posudbu da je smiješno uopće i navesti koliko ih sada defilira klubom. Ali navest ćemo – ima ih čak 18!

U rosteru, ako smo uspjeli dobro pobrojati, imaju čak 33 igrača, a količina nepotrebnih igrača koje je klub dovukao je, u najmanju ruku, tragikomična. Imaju samo tri stopera, ali zato imaju pet bekova i od toga tri lijeva. Imaju četiri vratara, imaju, pazite sada ovo, sedam defenzivnih veznjaka, tri centralna i dva ofenzivna, imaju tri lijeva krila i samo jedno desno i na koncu četiri napadača od kojih je najbolji onaj najstariji, Leon Benko koji je zagazio u 38. godinu života.

Toplak nema vojsku pomoćnih trenera, nema tri, četiri asistenta i još toliko trenera, koji bi se mogli baviti ponaosob igračima, koji bi mogli selektirati i afirmirati one dovoljno dobre za prvu momčad, one koji odgovaraju sustavu i viziji trenera. On to uglavnom radi sam i jednom mu je to već, ni sami ne znamo kako, uspjelo. Po dolasku u Varaždin u veljači zatekao ga je kaos, kojeg je nekako uspio dovesti u red, ali nakon napornog nastavka sezone i brzog ulaska u novu sezonu, nije bilo vremena za ponovno uigravanje i slaganje momčadi.

Najgori mogući potez

Umjesto toga Toplaku je klub fino zapaprio dovukavši mu gotovo cijelu novu momčad u posljednjim danima prijelaznog roka. Igrači koji su došli u Varaždin uglavnom su igrači koji do sada nisu igrali pa su se došli kod njega kaliti, a takve je igrače potrebno uigrati, vratiti ih u formu i uopće otkriti s kakvim sve karakteristikama raspolažu i najvažnije od svega treba im usaditi pobjednički mentalitet, a tako nešto ipak zahtjeva proces i vrijeme. Toplak ga nije imao. Uglavnom, vjerojatno je to nešto najgore što se treneru može napraviti na početku nove sezone i to u ligi koja se koliko toliko konsolidirala i u gotovo svim klubovima radi se dobar ili pak malo inteligentniji posao.

U Varaždinu su se i ove sezone odlučili na kaos i sada su povukli najgori mogući potez. Umjesto da su dali vremena, vjerojatno jedinom čovjeku koji ih može spasiti, Toplaku, oni su mu dali otkaz i vrlo vjerojatno si kupili kartu za povratak Drugu HNL. Pokazao im je Toplak proljetos kako to može izgledati ako će se raditi onako kako je on to zamislio, ako će se provoditi bolje kadroviranje, ako će se paziti koga se dovodi, ako će se raditi na izgradnji i unapređenju sustava, a za to su potrebni igrači koji odgovaraju treneru… Ali, očito opijeni proljetnim uspjehom u Varaždinu su odlučili i dalje raditi po svome misleći valjda da ih je njihova vizija spasila od ispadanja. No, realno, spasio ih je Toplak i njegovo pregolemo iskustvo u rovovskim bitkama za opstanak.

Ključ uspjeha je…

Toplak ima recept za opstanak u Prvoj HNL, dokazao je to s Interom koji je nakon njegova odlaska pao u Drugu HNL i kako sada stvari stoje mogli bi pasti i u još niži rang. A sve što je bilo potrebno za opstanak jest vrijeme i povjerenje. Imamo sjajan primjer baš u našoj Prvoj HNL. Eto, Goran Tomić je imao dovoljno vremena, klub mu je u potpunosti vjerovao čak i kada nije išlo, čak i sada kada ne ide i kada je Lokomotiva opet u borbi za sredinu ljestvice. Tomić je i dalje tu, klubu ne pada na pamet dati mu otkaz, a on svoj posao radi kao što ga je radio i prije. No, Lokomotiva to radi inteligentnije. Ne dovode 18 igrača na posudbu, već se snalaze sa skautingom kako god mogu i znaju i dovode igrače od kojih trener doista može imat koristi, a njemu pak daju dovoljno vremena da ih uigra pa makar i pod cijenu toga da se bore za opstanak.

To je jedini ključ uspjeha kod “malih” klubova, odnosno jedina staza da od “malih” postanu “veliki”. Vrijeme i povjerenje. Lokomotiva je na račun vremena i povjerenja barem na kratko postala veliki klub, klub koji je igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Možda bi Toplaku trebale dvije sezone, možda i tri, možda bi spustio Varaždin u Drugu HNL i onda je vratio u Prvu pa kao s Interom napravio čudo. U manje od godinu dana Toplak je Varaždinu dao samo “teaser” onoga što može napraviti ako mu se da dovoljno vremena i ako mu se ukaže potpuno povjerenje, ali klub je odlučio i dalje jahati na svojoj stihiji i čvrsto se držati za stupidne postulate o smjenama uoči kraja polusezone i šok-terapijama.

Baš šteta

Na koncu što drugo možemo reći nego šeta.

Šteta jer mogla je ovo biti lijepa priča, ponajprije za trenera Toplaka koji već 10 godina rudari po HNL-u i možemo reći da je doktor za hrvatski nogomet. Šteta i za Varaždin koji je s njim mogao napraviti iskorak i uozbiljiti malo cijelu priču. Šteta je i što se ova priča provukla ispod radara, a doista nije trebala jer daje najbolju sliku i primjer kako se posao u nogometu više nikako ne bi smio raditi. Šteta što je i ova priča u hrvatskog nogometa morala završiti ružno. Baš šteta.

