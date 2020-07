RUŽAN INCIDENT KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO: Mourinhovi igrači međusobno se skoro potukli, a objašnjenje je suludo

Dvojica igrača Tottenhama vratar Hugo Lloris i krilni napadač Son Heung-min žestoko su se sukobili koncem prvog dijela

Nogometaši Tottenhama slavili su u utakmici 33. kola Engleske lige kod kuće protiv Evertona s minimalnih 1-0. Pobjedu je sastavu Josea Mourinha donio autogol Michaela Keanea u 23. minuti nakon udarca Lo Celsa.

Inače, utakmicu je obilježio i jedan vrlo ružan incident. Naime, dvojica igrača Tottenhama vratar Hugo Lloris i krilni napadač Son Heung-min žestoko su se sukobili koncem prvog dijela. Lloris je nasrnuo u jednom trenutku na Korejanca gurnuvši ga, a ovaj je odmah prihvatio poziv na okršaj i od fizičkog sukoba su ih samo spriječili suigrači brzom intervencijom.

Suludo objašnjenje

Ružan je to bio prizor i zapravo nesvakidašnji jer međusobni sukobi suigrača iz iste ekipe veoma su rijetki, a vrlo je zanimljiva bila reakcija Mourinha nakon utakmice. On je sve izenandio odgovorom, odnosno, tvrdnjom da je taj sukob zapravo dobar za momčad.

“To je prekrasno. Vjerojatno je to posljedica naših sastanaka. Ako nekoga želite kriviti za to, to sam ja, jer sam ih žestoko kritizirao. To sam uradio jer, po mom mišljenju, nisu dovoljno kritizirali jedni druge. Tražio sam od njih da traže više jedni od drugih, da izvrše pritisak na timskih duh, da svi daju maksimum za svakoga”, rekao je Mourinho.