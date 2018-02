RUSKI HULIGAN UHIĆEN ZBOG POKUŠAJA UBOJSTVA: Na Euru 2016. od Engleza je napravio invalida! Prijeti mu 15 godina zatvora

Trideset i jednogodišnji Rus, kojem se ne navodi ime, optužen je za pokušaj ubojstva navijača Portsmoutha

Ruski nogometni huligan, koji je osumnjičen da je ljeta gospodnjeg 2016. godine pokušao usmrtiti engleskog navijača u Marseilleu tijekom Europskog prvenstva, uhićen je na minhenskom aerodromu kad se uputio na utakmicu svoga Spartaka protiv baskijskog Bilbaoa koji su igrali u četvrtak, javlja britanski tabloid Daily Mail.

Trideset i jednogodišnji Rus, kojem se ne navodi ime, optužen je za pokušaj ubojstva navijača Portsmoutha, 51-godišnjeg Andrewa Bachea. On se sumnjiči da je Engleza udario u glavu željeznom šipkom uoči utakmice Rusije i Engleske, nakon čega je nesretni navijač ostao paraliziran na lijevoj strani tijela.



Njemačka policija uhitila je Rusa na osnovu međunarodne tjeralice koju su za njim izdale francuske vlasti krajem prošle godine. Inače, francuska policija mjesecima je tražila osumnjičenog i na kraju će ga ipak moći procesuirati. Uhićenom ruskom nogometnom huliganu prijeti i do 15 godina zatvora u Francuskoj.

Inače, ruski huligani su na EP-u 2016. godine izazvali pravi kaos, pokazavši kako su trenutno najjača huliganska sila u Europi, kako im nitko nije ravan. Iako su Rusi bili malobrojniji u odnosu na Engleze, pokazali su da su krvoločniji, spremniji i puno organiziraniji od svojih engleskih suparnika koji su im nekad bili navijački idoli, a koje su odlučili oni osobno spremiti u ropotarnicu huliganske povijesti.

Rusi su se sukobili s Englezima u marsejskoj “Staroj luci”. Iako su Englezi bili brojniji, to nije spriječavalo ratoborne, dobro huliganski i sportsko utrenirane Ruse da ih napadaju kako znaju i umiju. Rusi spadaju u jednu od nabrutalnijih i nadominantnijih huliganskih sila u Europi, a to su u Marseilleu i pokazali.

Malobrojniji ruski nogometni huligani zalijetali su se među Engleze izazivajući tučnjavu, ali nisu nalazili na zainteresirane jer Englezi su se uglavnom povlačili. One koji nisu bili dovoljno brzi, Rusi su doslovno gazili na podu.

Pri tome se ni najmanje nisu zamarali što njih više tuče, primjerice, samo jednog Engleza, kojeg su nakon toga bacili u more, ili kada se skupina Rusa iživljava na dva Engleza koji su onesviješteni ležali na podu.

Englezi, s druge strane, već godinama u navijačkom svijetu ne predstavljaju strah i trepet kao što je to bio slučaj 80 – ih godina u Europi. Oni sad uglavnom putuju u velikom broju na susrete reprezentacije, ali to se uglavnom svodi na “osvajanje” trgova i ispijanje velikih količina piva uz glasnu pjesmu. I to je to. Rusi, s druge strane, znaju putovati na stotine kilometara samo kako bi se potukli sa svojim suparnicima. Bez obzira igrao njihov klub ili reprezentacija ili ne. Ovako to rade zloglasni ruski huligani: