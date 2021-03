Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na današnjoj je presici rekao kako to još uvijek nije sigurno, ali će Oliću pružiti podršku ako želi otići u Rusiju

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se za svoj novi kvalifikacijski ciklus, ovog puta u skupini H za SP 2022. u Kataru, koji započinje 24. ožujka 2021. godine gostovanjem u Sloveniji.

No čini se da će stožer Vatrenih biti oslabljen za pomoćnog trenera Ivicu Olića. Ruski sportski list Sport Express navodi kako Olić neće ni dočekati prvu utakmicu kvalifikacijskog ciklusa protiv Slovenije, već će odmah danas privatnim zrakoplovom odletjeti za Moskvu i sutra potpisati ugovor sa CSKA-om, gdje će postati glavni trener. Zamijenit će na tom mjestu Viktora Gornačenka koji se ove sezone baš i nije proslavio na klupi CSKA-a.

Dalić: ‘Nisam razmišljao o zamjeni’

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić na današnjoj je presici rekao kako to još uvijek nije sigurno, ali će Oliću pružiti podršku ako želi otići u Rusiju.

“Ola i ja smo razgovarali u subotu oko toga. Bit će mi žao ako on napusti reprezentaciju ako on napusti reprezentaciju i stožer, puno mi znači i puno mi pomaže. Mi smo kompaktan stožer i puno smo dobrih stvari napravili. Međutim, ako se on odluči na takav korak, on ima moju podršku i moju pomoć u svakom pogledu”, rekao je izbornik pa nastavio:

“To je velik izazov za njega i velik klub. To je dobra stvar za hrvatski nogomet da tako velik klub zove hrvatskog trenera. Ako ostane s nama, bit će nam još draže. Nisam još razmišljao o tome tko će ga zamijeniti. Čekamo rasplet situacije oko Ivice pa ćemo odlučiti”, rekao je Dalić.

Svjetske doprvake nakon utakmice sa Slovenijom u srijedu čekaju dva susreta kod kuće, protiv Cipra i Malte, a Izvršni odbor HNS-a je odlučio kako će te dvije utakmice biti odigrane na stadionu HNK Rijeka. Utakmica s Ciprom igra se 27. ožujka s početkom u 18:00 sati, a tri dana kasnije na rasporedu je dvoboj s Maltom, s početkom u 20.45 sati.