Gotovo mjesec dana prošlo je od strašnog potresa na Baniji, no njegove posljedice osjećat će se još godinama. Upamćena će biti i velika pomoć koju su ostatak Hrvatske, ali i dijaspora pokazali prema unesrećenima.

Jedan od humanitaraca bio je i hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren koji je ponudio smještaj za 16 obitelji u svom hotelu u Novalji. U razgovoru za ruski list Sport Express nogometaš Zenita objasnio je Rusima kakvo je stanje u hrvatskoj nakon razornog potresa.

“Prvi put u zadnjih 15 godina nisam išao nikamo na zimu. Bio sam samo doma zbog potresa u Hrvatskoj. Osjetio sam da bih trebao ostati i pomoći svojim ljudima jer su mnogima uništene kuće. Bio sam u svom domu i u hotelu, čistio sam i pripremao hranu za sve kojima je to potrebno. U mom hotelu su sad četiri obitelji“, rekao je Lovren pa dodao:

“Mogu biti kod mene dok ne nađu smještaj, negdje do ožujka ili travnja, a tad će se hotel morati pripremiti za sezonu.“

‘Tko zna hoće li se uopće obnoviti’

Novinar Goša Černov pitao ga je kako to da građani pomažu jedni drugima i ne bi li država trebala to rješavati. Lovren je odgovorio:

“Ne, država također pomaže pogođenima potresom. Ali i obični ljudi brinu jedni za druge u Hrvatskoj. I meni su se neki javili da me pitaju mogu li mi pomoći dostavom hrane za ljude koji žive u hotelu. Uzajamna pomoć je sjajna. Znate, taj kraj koji je stradao je ionako siromašan, a sad su se stvorili novi problemi. Ljudi ne znaju hoće li se moći vratiti doma. Tko zna koliko će trebati da se sve to obnovi. Kad bih imao sav novac svijeta, odmah bih obećao ljudima da ću im sve to popraviti. Ali u našoj državi govori se svašta. Pitanje je hoće li ste te kuće obnoviti za pet ili deset godina. Pitanje je hoće li se uopće obnoviti. Zato Hrvati pomažu jedni drugima“, objasnio je Lovren.