ROŽMAN OTKRIO JEDNU STVAR ZBOG KOJE ŽALI NAKON UTAKMICE: ‘Natjerali smo njihovu najjaču postavu da nas poštuje’

Posebno je istaknuo da ovaj poraz neće značiti pad u psihi njegovih igrača

Nogometaši Rijeke otvorili su nastup u F skupini Europske lige domaćim porazom od Real Sociedada sa 0:1, dok je u drugom susretu AZ Alkmaar na gostovanju identičnim rezultatom pobijedio Napoli.

Rijeka je pružila sjajnu predstavu protiv lidera Primere, ali nije izdržala. Pobjednički pogodak gosti su zabili u trećoj minuti sudačke nadoknade, a strijelac je bio Jon Bautista.

Nakon utakmice na konferenciji za medije oglasio se trener Rijeke Simon Rožman.

INFARKTNA ZAVRŠNICA NA RUJEVICI: Riječani ‘poginuli’ na terenu protiv prve momčadi Španjolske pa primili gol na samom kraju

Svaka čast igračima

“Prije svega, htio bih reći hvala igračima i navijačima. Bili smo dobro postavljeni u prvom dijelu, oni su sjajni naprijed i jako brzi. U drugom dijelu imali smo ozljede, žao mi je da nas nije nagradilo jer smo bili jako blizu, to je neka žalost koja ostaje, ali ovo je bila jedna sjajna europska utakmica. 60 minuta smo izgledali kako treba. Sve u svemu, čestitam Realu na pobjedi”, rekao je Rožman nakon utakmice pa se osvrnuo na taktiku.

“Nismo htjeli biti na širokom prostoru, oni su već u prvom dijelu stigli do nekih šansi. Pokušali smo iznenaditi s nekim dugim loptama, ali nismo uspjeli gore zadržati loptu dok se naša cijela momčad prebaci. Tako je to kad igrate protiv tako kvalitetnih momčadi. Vidjeli ste koliko su brzi, mi smo pokušavali ići na neku odličnu suradnju u obrani. No želimo imati malo više hrabrosti u napadu kad lopta ide s jedne strane na drugu. No oni su jednostavno kvalitetniji i iskusniji”, rekao je Rožman.

Posebno je istaknuo da ovaj poraz neće značiti pad u psihi njegovih igrača.

“Čestitao sam im od srca, mi znamo protiv koga smo igrali. Jako su mladi dečki, htjeli su i nemam ih ništa zamjeriti. Nećemo mi pasti, imamo mladost i želju, vjerujte mi da će se to vidjeti već u drugoj utakmici. Ljudi su bili zadovoljni našom borbom i inatom. Njihovu najjaču postavu smo natjerali da nas poštuju”, zaključio je Rožman.