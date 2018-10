ROONEY ODABRAO NAJBOLJU MOMČAD I NAJBOLJEG IGRAČA IKAD: ‘Što on radi nije normalno, za mene je najbolji’

Wayne Rooney: Last 6 MLS apps

Vs Atlanta United ⚽️🅰️🅰️⭐️

Vs New York City FC 🅰️

Vs Minnesota United ❌

Vs New York Red Bulls ⚽️

Vs Montreal Impact ⚽️⚽️

Vs Chicago Fire ⚽️⚽️⭐️

