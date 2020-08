RONALDU SE OVO NIJE DOGODILO 10 GODINA: Potresi u Torinu zbog debakla Juvea u LP; ‘Razočarani smo. Odlazi li Ronaldo? Ovako stoje stvari…’

Juventus ni ove godine neće osvojiti Ligu prvaka. Stara dama baš nema sreće u elitnom natjecanju, toliko želi taj trofej “s ušima”, ali ju jednostavno neće.

Tako će i ove godine elitno natjecanje, osvajanje istog, za Juve ostati nedostižan cilj, a nepremostiva prepreka bio je francuski Lyon koji je nakon dvije utakmice ukupnim rezultatom 2:2 (1:0, 1:2) u četvrtfinale prošao zahvaljujući golu u gostima…

Juventus je s tim rezultatom po prvi put u svojoj povijesti, na dvije utakmice, u Europi ispao od nekog francuskog predstavnika, a Lyon je Mauriziju Sarriju vjerojatno zapečatio trenersku sudbinu na klupi momčadi iz Torina.

Ronaldo je postigao dva gola, ali Lyon se u Torinu pokazao kao organiziranija ekipa. Cristiano Ronaldo tako je u Ligi prvaka u ovako ranoj fazi natjecanja ispao prvi put nakon deset godina. Posljednji put mu se to dogodilo u sezoni 2009./10., prvoj otkako je iz Uniteda prešao u Real Madrid.

It’s the first time since 2010 that Cristiano Ronaldo has failed to make it past the round of 16 in the Champions League.

Back then, it was Lyon who upset Real Madrid and Pjanic who scored the decisive goal for them 🤯 pic.twitter.com/iiCMYTw7iw

— B/R Football (@brfootball) August 7, 2020