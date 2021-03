U derbiju 25. kola Talijanske lige Juventus je u Torinu svladao Lazio s 3-1 i sada je opet treći sa sedam bodova manje od vodećeg Intera.

JUVENTUS OKRENUO PA DEMOLIRAO LAZIO: Ronaldo, iznenađujuće, gledao golijadu s klupe. Morata ih sredio u tri minute

Juventus je do pobjede stigao preokretom jer je Lazio poveo već u 14. minuti golom Corree. No, prvak je uspio doći do pobjede pogocima Rabiota (39) i Morate (57, 60pen).

Cristiano Ronaldo nije započeo utakmicu i ušao je tek u 69. minuti umjesto dvostrukog strijelca Morate.

Nakon utakmice drštvenim mrežama kruže snimke Ronalda koji je bio oduševljen nakon što je Morata zabio drugi gol. Radovao se i pljeskao kao da ga je sam zabio te snažno zagrlio španjolskog napadača.

Iako Ronalda cijelu karijeru prati reputacija vlo egoističnog i sebičnog nogometaša, ovi kadrovi pokazuju nešto sasvim suprotno.

Two goals in four minutes for Alvaro Morata.

Gets the Cristiano seal of approval 🤝 pic.twitter.com/FNUOqbKaIb

— B/R Football (@brfootball) March 6, 2021