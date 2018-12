RONALDOV EFEKT: Bolje od ičega ovo će pokazati kakav si je autogol zabio Real Madrid prodajom najveće zvijezde

Santiago Bernabeu nudi sliku kakvu već dugo nije nudio

Činjenica jest da su mostovi između Cristiana Ronalda i čelništva kluba bili dobrano poljuljani posljednjih mjeseci njegova kraljevanja u klubu, kao što je i točno da je prodajom portugalskog napadača Juventusu Real Madrid dobro napunio klupsku blagajnu. No…

Odlazak prve napadačke opcije itekako se osjeti u rezultatima kluba koji trenutačno zauzima tek četvrto mjesto na ljestvici španjolske La Lige, ali i u kulisi u kojoj Madrid igra svoje domaće utakmice. Santiago Bernabeu nudi sliku kakvu već dugo nije nudio.

Loša posjećenost

‘Samo’ 55,229 gledatelja bilo je prisutno na utakmici protiv Rayo Vallecana što će reći da je 32 posto kapaciteta stadiona ostalo nepopunjeno. A ta brojka stiže nakon utakmica protiv Melille u Kupu kralja koju je gledalo 55,243 ljudi odnosno one protiv moskovskog CSKA u Ligi prvaka kojoj je uživo svjedočilo 51,636 gledatelja.

Jasno, popunjenost stadiona ovisi i o atraktivnosti suparnika, no ne briše podatak da je od 12 utakmica na Bernabeuu njih samo sedam gledalo više od 60,000 okupljenih, a samo gradski derbi protiv Atletica njih više od 70,000. Usporedi li se to sa prošlogodišnjim brojkama, a podsjeća na njih As, dobiva se podatak da je u istom razdoblju prošle godine samo utakmicu Kupa kralja protiv Fuenlabrade pratilo manjeod 60,000 ljudi na tribinama.

Poražavajuće brojke

Nakon gotovo deset godina koliko je najveći magnet za publiku Cristiano Ronaldo uveseljavao domaće mnoštvo teško je oteti se dojmu da je njegov odlazak kriv za to što ligaške utakmice u prosjeku prati 5000 ljudi manje na tribinama Bernabeua, odnosno 11,000 njih manje kad su u pitanju utakmice u Europi.

Otvarajuću ovosezonsku utakmicu na Realovom stadionu, a stigao je ondje Getafe, uživo je pratilo 48,466 okupljenih. Brojka je to kakva nije zabilježena od prije Ronaldova dolaska u Madrid…