Juventus i njegova najveće zvijezda, jedan od najboljih svjetskih nogometaša Cristiano Ronaldo, nalaze se u jako osjetljivom razdoblju koje su uzrokovali loši rezultati, financijski problemi i napeti odanosti u klubu.

Atmosfera u “Staroj dami” poprilično je loša i Ronaldo zbog toga traži novi klub u kojemu će nastaviti karijeru, no ta potraga se ne razvija po njegovim planovima.

Španjolska Marca pisala je da je Ronaldo nedavno “pružio ruku” prema Real Madridu i ponudio svoje usluge Kraljevskom klubu, iz kojega je 2018. i došao u Juve, no u španjolskom gigantu nisu bili zainteresirani za njegov povratak.

According to Mediaset journalist Raimondi,

Cristiano Ronaldo has no intention of leaving Juventus, he wants to honor his contract. He wants to finish his cycle at Juventus and then play for two years at Sporting CP in Portugal. pic.twitter.com/mOjbqh8kWu

May 3, 2021