Cristiano Ronaldo je trebao 32 minute kako bi postigao ‘hat-trick’ i donio pobjedu Juventusu 3-1 (3-0) na gostovanju kod Cagliarija. Ronaldo je mrežu domaćina načeo u 10. minuti pogotkom glavom nakon ubačaja Cuadrada. U 25. minuti je Portugalac bio precizan iz kaznenog udarca, a u 32. minuti je zaključio ‘hat-trick’ nakon dodavanja Chiese.

🔎 | FOCUS

Cristiano Ronaldo produced a fantastic display against Cagliari as Juventus got the 3:1 win:

⏱️ 90' played

👌 45 touches

⚽️ 3 goals

🥅 6 shots/4 on target

🔑 1 key pass

💨 1/2 succ. dribbles

👟 27/34 acc. passes

⚖️ 1 penalty won

📈 9.3 SofaScore rating#CagliariJuve pic.twitter.com/cCZukf6ebA

