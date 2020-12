Cristiano je dao vrlo zanimljive izjave nakon što je primio nagradu

Portugalac Cristiano Ronaldo i Real Madrid proglašeni su nogometašem i klubom stoljeća na dodjeli Globe nagrada u Dubaiju.

Ronaldo je proglašen nogometašem stoljeća dobivši više glasova od Argentinca Lea Messija, Mohameda Salaha i Ronaldinha, a nagrade se odnose samo na prvih 20 godina ovog stoljeća.

“Da budem iskren, igranje na praznom stadionu je za mene dosadno. Mi igrali moramo slijediti protokol, ali meni se to ne sviđa, da vam budem iskren. Volim nogomet, to je moja strast i igram za svoju obitelj, svoju djecu, navijače i prijatelje. Volim i kad me vrijeđaju na stadionu. Kad god taknem lotpu i publika počne ‘bukati’… Nadam se da će u 2021. biti drugačije“, rekao je Ronaldo.

Prepustio nagradu

Bavarski klub je ipak pobjednik večeri jer je njegov napadač Robert Lewandowski najbolji igrač, a Hans Peter Flick najbolji trener u 2020. godini. No, pitanje je bi li bili pobjednici večeri da nije bilo nesebičnog Cristiana Ronalda.

Naime, prema talijanskom Tuttosportu Ronaldo je trebao osvojiti nagradu za igrača godine, ali je odlučio nagradu proslijediti Lewandowskom. Ronaldo je navodno dobio većinu glasova obožavatelja i stručnog žirija, ali je dan ranije saznao za ishod i odlučio je nagradu prepustiti Lewandowskog. I Ronaldo i njegov agent Mendes rekli su, navodno, kako nije pošteno da Cristiano dobije nagradu samo zbog popularnosti, već da ju je Lewandowski zaista zaslužio. Veoma nesebično.