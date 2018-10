‘Majku i sestru nikad nisam vidio ovakve’

Igrajući za Real Madrid od 2009. godine do kraja prošle sezone portugalski napadač Cristiano Ronaldo upisao je svoje ime u povijest tog kluba, ne kao prolaznik kroz njega, već kao igrač koji je uz svoje ime vezao niz rekorda kluba među kojima i onaj za najboljeg strijelca momčadi svih vremena (450 golova u 438 odigranih utakmica).

Dubok je trag u klub ostavio 33-godišnjak pomogavši mu osvojiti niz trofeja među kojima i četiri u Ligi prvaka i dva u španjolskom prvenstvu. Legenda kluba u ljetnim mjesecima napustila je Madrid i otisnula se u novu avanturu u dresu torinskog Juventusa.

Krivac je Perez

Razlozi zbog kojih je napustio španjolskog velikana nizali su se, a prava istina čekala. Otkrio ju je Ronaldo u razgovoru za France Football kojeg prenosi The Guardian.

“Osjetio sam u klubu, a posebice od predsjednika, da me ne gledaju na način na koji su me gledali kad sam stigao. U prvih četiri ili pet godina imao sam osjećaj da sam Cristiano Ronaldo, kasnije sam u očima predsjednika vidio da tako o meni više ne misli. Osjetio sam da nisam više prijeko potreban, ako možete shvatiti što govorim”, otkrio je Ronaldo istinu o odnosu njega i Florentina Pereza.

“To me natjeralo da razmislim o odlasku. U vijestima sam vidio da govore da sam ja zatražio da odem, i nije to netočno, ali prava je istina da sam osjećao da me predsjednik neće zadržavati. Da se radilo o novcu odabrao bih odlazak u Kinu gdje bih zarađivao pet puta više u odnosu na ovo što zarađujem u Juventusu ili što sam zarađivao u Realu. Nisam zbog novca stigao u Juve, toliko sam, ako ne i više, zarađivao i u Realu. Razlika je u tome što me Juventus želio. Rekli su mi to i pokazali mi da je tako.”

“(Perez) je na mene gledao samo kroz posao. Znam to. Ono što mi je govorilo nikad nije stizalo iz srca”, dodao je Ronaldo i potvrdio da se nada osvajanju Ballon d’Ora.

Zaslužujem Ballon d’Or

“Mislim da zaslužujem nagradu. Sanjam njeno osvajanje, želim šesti put taj trofej i prestizanje, u ovom slučaju, Lionela Messija.”

Optužba za silovanje

Osvrnuo se Ronaldo u ovom razgovoru i na istragu policije iz Las Vegasa zbog navodnog silovanja Kathryn Mayorge koja je protiv njega podigla optužnicu zbog onog što je, opet navodno, napravio 2009. godine. Optužbe odbacuje.

“Naravno da to utječe na moj život. Imam partnericu, četvero djece, majku u godinama, sestru, brata, obitelj s kojom sa blizak. Da ne spominjem to da sam mnogima uzor. Zamislite samo što znači da vas netko optuži za silovanje, neovisno o tome jeste li to napravili ili ne. Znam tko sam, znam što sam napravio. Istina će izaći na vidjelo jednoga dana, vidjet će to oni koji me kritiziraju ili od mog života rade cirkus. Partnerici sam objasnio, moj sin Cristiano mlađi još je premlad da bi shvatio. Gore je kad su u pitanju majka i sestra. One su u šoku i istovremeno ljutite. Nikad ih ranije nisam takve vidio”, zaključio je Ronaldo.