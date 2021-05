Jednom od najboljih nogometaša na svijetu ugovor istječe za godinu dana

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo osvrnuo se na neto završenu sezonu te se u velikom obraćanju fanovima putem Instagrama pohvalio svojim senzacionalnim uspjesima tijekom karijere. A kako je to napravio u trenutku kada se sve glasnije nagađa da bi godinu dana prije isteka ugovora mogao napustiti Torino, samo je pojačao glasine o takvom scenariju. Ronaldu ugovor istječe iduće ljeto, a ovih dana povezuje ga se s Real Madridom, PSG-om i Manchester Unitedom.

“Život i karijera svakog vrhunskog igrača sačinjeni su od uspona i padova. Godinu za godinom borimo se s fantastičnim momčadima, izvrsnim igračima i ambicioznim ciljevima, pa uvijek moramo davati maksimum kako bismo se zadržali na razini izvrsnosti”, započeo je.

“Ove godine nismo osvojili Serie A i čestitam Interu na zasluženom naslovu. Međutim, cijenim sve što smo postigli ove sezone u Juventusu, kako u kolektivnom tako i individualnom smislu. Talijanski Superkup i Kup i trofej najboljeg strijelca ispunjavaju me srećom posebice zbog teškoća koje ih prate u zemlji u kojoj nije lako pobjeđivati. S tim sam uspjesima ostvario cilj koji sam si zadao prvog dana po dolasku u Italiju: da osvojim prvenstvo, Kup i Superkup, ali i da budem najbolji igrač i najbolji strijelac u ovoj nogometnoj zemlji punoj sjajnih igrača, velikih klubova i sa svojom nogometnom kulturom”, dodao je.

“Već sam rekao kako ne lovim rekorde, nego oni love mene. Za one koji ne razumiju što pod time mislim, vrlo je jednostavno: nogomet je kolektivna igra, ali individualnim dostignućima pomažemo našim momčadima da ostvare ciljeve.. Tako da sam jako ponosan činjenicom koja se ističe posljednjih dana: prvak u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Osvajač Kupa i Superkupa u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Najbolji igrač u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Najbolji strijelac u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji. Preko 100 pogodaka za klubove u Engleskoj, Španjolskoj i Italiji.

Ništa se ne može usporediti sa saznanjem da sam ostavio trag u zemljama u kojima sam igrao i da sam obradovao navijače klubova koje sam predstavljao. To je ono za što radim, što me pokreće i što ću ganjati do posljednjeg dana”, završio je Ronaldo i zahvalio se svima.