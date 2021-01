U dvoboju 15. kola talijanske Serie A nogometaši Juventusa su kao domaćini večeras pobijedili Udinese s 4:1.

Strijelci su za Juventus su bili Cristiano Ronaldo (31′, 70′), Frederico Chiesa (46′) i Paulo Dybala (90+4′), dok je počasni gol za momčad iz Udina dao Marvin Zegelar. Ovom utakmicom, nevjerojatni CR7 preskočio je legendarnog Pelea na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca svih vremena i sad je na drugom mjestu sa 758 golova. Josef Bican ima jedan više, 759, i on je na prvom, još neko vrijeme.

NEVJEROJATNI RONALDO ZABIO DVA, PRESKOČIO VELIKOG PELEA I ODŠKRINUO VRATA ULTIMATIVNE POVIJESTI: Juve razbio Udinese

No jedan detalj s utakmice nekim je nogometnim obožavateljima zapeo za oko. Ronaldo je bio asistent za drugi pogodak Juventusa, a strijelca Chiesu proigrao je vanjskim dijelom kopačke, u stilu Luke Modrića koji često majstorski izvodi takva dodavanja.

Outside of the boot assist. Cristiano has been watching Modric videos. #JuveUdinese

