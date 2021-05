Najprije je zabio gol tako što je loptu provukao kroz noge svom čuvaru, a onda lijevom nogom pronašao kut Sassuolove mreže

Juventus je na jučerašnjem gostovanju u susretu talijanske Serie A pobijedio Sassuolo sa 3:1 ostavši u igri za Ligu prvaka.

Domaćin je u 16. minuti mogao do vodstva, no Domenico Berardi je promašio kazneni udarac. Juve je uzvratio s dva gola Adriena Rabiota (28′) i Cristiana Ronalda (45′) kojem je to bio jubilarni stoti gol u dresu torinske “Stare dame” i to u svega 131. nastupa. Giacomo Raspadori je u 59. vratio nadu domaćinu, no Paulo Dybala je sedam minuta kasnije zabio za 3:1.

Cristiano Ronaldo u ovoj je utakmici srušio jedan vrlo zanimljiv rekord. Portugalac je zabio najmanje sto golova igrajući u tri različite zemlje. Također, brojku 100 dosegao je i u reprezentaciji.

Over 100 goals for three clubs in three different countries. We are witnessing greatness. Cristiano Ronaldo is truly remarkable. pic.twitter.com/w19O8qCuGH — Goal (@goal) May 12, 2021

Sjajni potezi

Cristiano Ronaldo je sa dva poteza pokazao da je daleko od toga da ga se otpiše. Najprije je zabio gol tako što je loptu provukao kroz noge svom čuvaru, a onda lijevom nogom pronašao kut Sassuolove mreže. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

U 78. minuti Ronaldo je driblingom po ćevape, lepinju i ajvar poslao Vlada Chirichesa, a onda pogodio vratnicu. taj Ronaldov potez pogledajte OVDJE.