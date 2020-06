RONALDO JE RAZOTKRIVEN: Na površinu isplivao njegov kukavičluk i (ili) bahatost; ‘On nije vođa i nije hrabar kao Luka Modrić’

Trener Real Madrida, Zinedine Zidane, rekao je u četvrtak navečer nakon prvenstvene pobjede od 3:0 nad Valencijom kako je hrvatski reprezentativac Luka Modrić dobro interpretirao igru tijekom 90 minuta koje je proveo na travnjaku, te ga je nahvalio zbog svoje izvedbe.

ZIDANE SE POKLONIO LUKI MODRIĆU: Otkrio i veliku tajnu iz utakmice o maestralnom Hrvatu; ‘Zato je i došlo do toga’

Malo smo, stoga, pronjuškali bespućima društvenih mreža, kako bi vidjeli kako one dišu po pitanju sinoćnje izvedbe kapetana Vatrenih, i naišli smo na zanimljiv tweet koji smo morali podijeliti s vama. Naime, jedan se nogometni pratitelj kroz prizmu Luke Modrića osvrnuo na finale talijanskog Kupa u Rimu između Napolija i Juventusa u kojem je boljim izvođenjem jedanaesteraca svoj 6. Kup u povijesti uzeo Napoli.

Stara dama zabila je u seriji raspucavanja samo dva penala dok je dva promašila, a napolitanci su bili točni svih 4 puta. Ronaldo, naime, nije ni stigao pucati jer je bio određen, ili je to sam tražio, da bude zadnji kako bi pucao onaj pobjednički. No, pobjednički penal nije dočekao…

“Samo ću ovo reći: Svaki put kad je Hrvatska pucala penale za vrijeme SP-a 2018. godine, najveća zvijezda momčadi Luka Modrić prvi je preuzeo odgovornost. Ronaldo u srijedu navečer, međutim, je čekao do samog kraja kako bi pucao onaj pobjednički. Vođe preuzimaju odgovornost onda kad je to najpotrebnije”, stoji u komentaru.

All I'll say about the Napoli vs Juve penalty shootout is that:

Whenever Croatia went into penalties during the 2018 WC, their star player Luka Modric was the first one to step up.

Ronaldo, yesterday, waited till the end to take the winning kick

Leaders step up, when needed

