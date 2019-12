RONALDO JE NEDAVNO PUKAO I IZREKAO NEDOPUSTIVO: Kaže da je samo jedan igrač dostojan igrati s njim, pa udara po Juventusu

Tvrde kako je Ronaldu pukao film te da se požalio da u Juventusu nema s kime igrati

Nedavno je Cristiano Ronaldo po tko zna koji put pokazao kako je zaista ne zna podnijeti poraz. Dogodilo se to nakon finala Superkupa Italije u kojem je njegov Juventus poražen od Lazija. Ronaldu je ovo bilo prvo finale koje je izgubio nakon čak 12 finala za redom u kojima je izlazio kao pobjednik i bilo mu je ovo prvo izgubljeno u dresu Juventusa.

Posljednji je put Ronaldo izgubio finale prije čak šest i pol godina kada je s Real Madridom izgubio od Atletica s 2:1 u finalu Kupa Kralja. Sada, nakon poraza od Lazija, Ronaldo je napravio scenu na dodjeli medalja. Čim je primio medalju odmah ju je skinuo i sakrio te se nezadovoljno uputio prema svlačionici.

Nedopustive izjave

No, to nije toliko skandalozno kao ono što piše španjolski portal Defensa Central. Oni, naime, tvrde kako je Ronaldu pukao film te da se požalio, prijateljima u Italiji, da u Juventusu, pazite sada ovo, nema s kime igrati. Kazao je, navodno, kako mu nedostaju veliki igrači poput Luke Modrića, Tonija Kroosa, Sergija Ramosa, Karima Benzeme te da u Juventusu ima samo jedan nogometaš koji je dostojan igrati s njime, a to je Argentinac Paulo Dybala.

Navodno se još žalio kako u Juventusu ne rade dobar marketinški posao te da bi se trebali ugledati na njegov bivši klub Real Madrid. Ako je Ronaldo zaista izjavio ovo, onda to spada u onu sferu nedopustivog.