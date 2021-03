‘RONALDO JAKO STRAHUJE ZBOG SVOG SINA’: UFC-ov prvak Khabib otkrio neke gotovo nepoznate detalje iz Cristianova života

Khabib je sada otkrio kako mu je Ronaldo u jednom od razgovora kazao kako dosta strahuje zbog svog sina

Prema mnogima ponajbolji MMA borac svih vremena, Khabib Nurmagomedov, veliki je obožavatelj nogometa i nerijetko uživa baš u društvu slavnih igrača. Dagestanac tako prijateljuje s najslavnijim nogometašem današnjice, Cristianom Ronaldom, a nedavno je s njim vodio i vrlo zanimljiv razgovor.

Khabib je sada otkrio kako mu je Ronaldo u jednom od razgovora kazao kako dosta strahuje zbog svog sina, koji se također bavi nogometom i pokazuje velik potencijal.

“Razgovarali smo gotovo svaki dan. Kad smo se upoznali, puno smo pričali o tome odakle crpimo motivaciju. Rekao mi je da želi da mu sin bude nasljednik. Kad je Cristiano bio dijete, samo je sanjao da ima par kopački. Njegov sin, s druge strane, ima sve. Boji se da možda neće imati istu glad i istu želju kao što je on imao. Kad imaš sve što poželiš, teško je imati pravu motivaciju i glad za uspjehom. Dopalo mi se kad sam to čuo. Shvatio sam da je on osoba koja se ne zadovoljava jednom, dvije ili tri titule”, ispričao je Khabib gotovo nepoznate detalje iz Cristianova života.

A onda je još dao prognozu koliko će Ronaldo još dugo igrati vrhunski nogomet. “Upravo je osvojio svoj 30. naslov, najbolji je strijelac svih vremena. Mislim da će igrati još dvije ili tri sezone”, smatra Khabib.