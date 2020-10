U najzanimljivijem dvoboju 2. kolu Lige prvaka u Torinu su nogometaši Barcelone pobijedili Juventus s 2:0, te barem malo umanjili žal zbog poraza u El Clasicu.

I Barcelona i Juventus su u Torinu izveli okrnjene sastave, a najviše je kod domaćina nedostajao zaraženi Cristiano Ronaldo, što se na kraju odrazilo i na rezultat utakmice.

AKO JE RONALDO PENALDO, ŠTO JE ONDA MESSI? Argentinac još nije zabio ove sezone iz igre, no svejedno je srušio strašan rekord

Barcelona je na kraju slavila, pogotke su zabili Dembele sjajnim udarcem izvana te Lionel Messi iz penala.

Zanimljiva je bila objava Barcelone koja se itekako odnosi i na Cristiana Ronalda koji pauzira dok se ne izliječi od koronavirusa. Barcelona je Juventusu poručila:

“Drago nam je da ste mogli gledati najvećeg svih vremena na svom terenu” uz ovu objavu:

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020