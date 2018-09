RONALDINHO ŽELI DA BARCELONA ODA POVIJESNU POČAST MESSIJU: Takva čast bi ga stavila uz bok Puškašu, Maradoni i Peleu

Brazilska legenda Ronaldinho želi da Barcelona oda veliku čast Leu Messiju

Legenda Brazila i Barcelone i jedan od najboljih nogometaša u posljednjih dvadesetak godina, Ronaldinho, želi da Barcelona umirovi dres sa brojem 10 nakon što Lionel Messi prestane igrati nogomet. Messi je desetku nasljedio upravo od Ronaldinha, kada je on 2008. prešao u Milan, te je nosi do dana današnjeg.

“Kada se Messi umirovi, što se neće, nadam se, dogoditi još dugo, Barcelona bi trebala maknuti broj 10 kako ga nitko ne bi mogao dotaknuti”, rekao je Ronaldinho, po prenošenju britanskog Daily Maila.

“On je najbolji u klupskoj povijesti i napravio je ono što nitko drugi nije mogao napraviti. Nadam se da će tako ostati još barem 20 godina. Svi koji vole nogomet žele da on zadrži ovu razinu još godinama”, zaključio je Brazilac.

Umirovljenje desetke – Pele, Puškaš i Maradona

Male su šanse da Barcelona umirovi dres sa brojem 10, budući da španjolska La Liga u službenim propisima ima stavku da svaka momčad mora prijaviti igrače sa brojevima od 1 do 25. Međutim, ukoliko se to dogodi i za Messija napravi iznimka, bit će to pravi presedan. Naime, u dosadašnjoj povijesti nogometa (koja je duga više od 100 godina) je broj 10 umirovljen tek devet puta, a neki od poznatijih nogometaša koji su imali tu čast su Diego Maradona (čiju je desetku umirovio Napoli), Pele (New York Cosmos), Roberto Baggio (Brescia) i Ferenc Puškaš (Kišpeš/Honved).